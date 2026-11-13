ЄБРР надав групі компаній Rozetka кредит у розмірі EUR25 млн

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надає кредит у розмірі EUR25 млн групі компаній Rozetka, кошти спрямовані на підтримку безперервності діяльності та зміцнення стійкості компанії після знищення її головного складського та розподільчого центру в Київській області, повідомляє пресслужба банку.

Кредит складається з двох частин: траншу в розмірі EUR10 млн, призначеного для інвестицій у стійкість бізнесу та потреб в оборотному капіталі в Україні й Польщі, а також додаткового траншу в розмірі EUR15 млн, що може бути використаний для поповнення оборотного капіталу та інвестицій у процесі відновлення діяльності.

Кредит для українського підрозділу Rozetka забезпечено гарантією покриття перших збитків, наданою Європейським Союзом у межах Інвестиційної рамкової програми для України (Ukraine Investment Framework).

Фінансування від ЄБРР допоможе Rozetka відновити оборотний капітал і зберегти робочі місця після того, як у серпні 2026 року ракетні удари та атаки безпілотників зруйнували логістичний комплекс компанії у Броварах. Це дозволить ритейлеру забезпечити наявність товарів і продовжувати обслуговувати клієнтів, долаючи наслідки серйозних збоїв у роботі та реорганізовуючи логістичну мережу, щоб зменшити залежність від великих централізованих об'єктів.

Кошти також будуть спрямовані на інвестиції, що зміцнюють стійкість бізнесу Rozetka та покращують умови для працівників. Зокрема, йдеться про встановлення систем накопичення енергії (акумуляторів) у пунктах видачі замовлень, облаштування мобільних укриттів, впровадження сучасних систем пожежної безпеки на об'єктах компанії, а також створення доступних робочих зон на складах і забезпечення транспортом співробітників, переміщених на інші виробничі майданчики.

Rozetka - провідний український ритейлер, заснований у Києві у 2005 році. Компанія керує мережею з близько 500 магазинів та платформою електронної комерції, поєднуючи прямий онлайн-продаж із моделлю маркетплейсу, що підтримується власною логістикою та фінансовими сервісами. З 2023 року Rozetka працює в Польщі через свою дочірню компанію Rozetka EU, керуючи платформою для онлайн-покупок rozetka.pl.

ЄБРР є найбільшим інституційним інвестором в Україні. Після початку повномасштабного російського вторгнення допомога ЄБРР сягнула EUR1 млрд, зокрема рекордні EUR2,9 млрд у 2025 році.