Єврокомісія разом із Києвом 12-13 листопада у Варшаві проведе інвестиційну конференцію "ЄС-Україна"

Європейська комісія спільно з українською владою на полях виставки ReBuild Ukraine у Варшаві проведе 12 та 13 листопада Інвестиційну конференцію "ЄС-Україна".

Як повідомляє у середу пресслужба Європейської комісії, конференцію відкриють єврокомісар з питань розширення Марта Кос та міністр економіки й довкілля України Олександр Кравченко. В Єврокомісії зазначили, що захід об'єднає лідерів бізнесу, інвесторів та представників органів влади для обговорення ключових пріоритетів, спрямованих на прискорення відновлення та відбудови України, а також її поступової інтеграції до єдиного ринку ЄС.

В пресрелізі також деталізується, що у межах конференції діятиме програма налагодження ділових контактів (matchmaking), яка вперше передбачає не лише зустрічі у форматі "бізнес-бізнес", а й переговори між представниками бізнесу та органами влади. "Це дозволить компаніям безпосередньо взаємодіяти з потенційними діловими партнерами, фінансовими установами та державними органами, налагоджувати нові партнерства й розглядати конкретні інвестиційні можливості в Україні", – пояснили в Єврокомісії.

Щодо участі єврокомісарки Марти Кос, то вона візьме участь у круглому столі, присвяченому бізнес-партнерству між ЄС та Україною, який пройде за участі керівників компаній і членів Бізнес-дорадчої ради при Платформі донорів України (UDP). Вона також зустрінеться з Аудиторською радою програми Ukraine Facility. Крім того, Кос проведе двосторонню зустріч із міністром економіки Естонії Лійною Вахтрас, щоб обговорити підготовку до наступної Конференції з питань відновлення України, яка має відбутися в Таллінні у 2027 році.

"Важливе місце в дискусіях на конференції посідатимуть реформи. Окрім підтримки курсу України на вступ до ЄС, вони є ключовою умовою для покращення бізнес-клімату та поступової інтеграції до внутрішнього ринку ЄС, що сприяє залученню сталих приватних інвестицій", – наголошується в пресрелізі.

В Єврокомісії також зазначили, що, відповідно до рекомендацій "Пакету розширення 2026 року", прогрес у реформах, пов'язаних зі вступом, зокрема у сферах верховенства права, корпоративного управління та боротьби з корупцією, "допоможе українським підприємствам підвищити свою конкурентоспроможність і краще інтегруватися в європейську економіку".