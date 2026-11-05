Швейцарія спрямує близько $36 млн на гранти для українського бізнесу та органів влади у межах п'ятирічної програми CORE

Швейцарія інвестуватиме близько $36 млн (30 млн швейцарських франків) у розвиток конкурентоспроможного та стійкого приватного сектору України в межах програми "CORE: Конкурентоспроможність для відновлення України 2026-2031", більшу частину ресурсів якої українські підприємства та організації отримуватимуть у формі грантів.

Як повідомляє Міністерство економіки та довкілля України за підсумками презентації програми у Києві 4 листопада, фінансування здійснюється через Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань (SECO), а її реалізацію забезпечує консорціум Helvetas і NIRAS у співпраці з Міжнародною організацією праці (МОП).

Надання грантової підтримки передбачено за чотирма основними компонентами: на розробку регуляторних рішень і публічно-приватний діалог, розвиток пріоритетних секторів економіки та бізнес-асоціацій, коінвестиційні гранти на модернізацію малих і середніх підприємств (МСП), а також на вдосконалення трудової політики й підвищення продуктивності праці.

Окрім цього, програма передбачає запуск "Вікна стратегічних консультацій" (Strategic Advice Window), яке забезпечить Міністерству економіки та довкілля, бізнес-асоціаціям і МСБ доступ до міжнародних та швейцарських експертів. Більшість грантових ресурсів розподілятимуть за результатами конкурсів після проведення попередніх консультацій із потенційними заявниками.

Як зазначається, програма CORE є складовою ширшого пакету підтримки України з боку Швейцарії обсягом 5 млрд швейцарських франків до 2036 року (з яких 1,5 млрд франків передбачено на 2025-2028 роки). Меморандум про реалізацію ініціативи сторони підписали у Давосі в січні 2026 року.