Норвегія виділить близько $107 млн з Nansen на інвестиції в український ОПК

Уряд Норвегії спрямує близько $107 млн (1 млрд норвезьких крон) на інвестиції в Україну, які здійснюватимуться в партнерстві з національним бізнесом задля мобілізації додаткового приватного капіталу в український оборонно-промисловий комплекс (ОПК), повідомляється на сайті уряду Норвегії у вівторок.

Зазначається, що нову програму пропонується запровадити з фінансовим рамковим бюджетом на трирічний період, а необхідні кошти виділять у межах уже затвердженої програми цивільної та військової підтримки України ім. Фрітьофа Нансена (Nansen Support Programme for Ukraine) для України. Управління новою ініціативою здійснюватиме державна інвестиційна компанія Investinor, яка фокусуватиметься на фондах, що діють у Норвегії та інвестують в український ОПК.

"Українські оборонні компанії перебувають на передовій у низці напрямків. Норвезькі інвестиції допоможуть українському оборонному сектору розвиватися ще стрімкіше, а також дозволять відповідним норвезьким гравцям тісніше долучитися до процесів у цьому секторі", – наводяться в публікації слова міністерки промисловості і торгівлі Норвегії Сесілі Мирсет.

Своєю чергою міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг підкреслив, що партнерство державного та приватного капіталів забезпечить Україну необхідними ресурсами для захисту.

Міністр оборони Норвегії Торе О. Сандвік наголосив, що розвиток українського ОПК підвищуватиме стримуючий фактор навіть після досягнення режиму припинення вогню, а розширення співпраці між оборонними індустріями двох країн відповідає інтересам європейської та норвезької безпеки. Міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде додав, що Норвегія продовжить підтримувати Україну через програму Nansen для протистояння російській агресії та відбудови держави

Як повідомлялося, у серпні Україна та Норвегія підписали угоду про співпрацю у сфері безпілотників, покликану посилити взаємодію оборонних секторів двох країн і відкрити нові можливості для спільного виробництва оборонних технологій. Крім того, Норвегія збереже у 2027 році підтримку України в межах програми Nansen на рівні близько $9 млрд.