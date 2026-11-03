НКЦПФР зареєструвала публічний випуск валютних облігацій "Кернел-Трейд" на $50 млн

ТОВ "Кернел-Трейд" з агрохолдингу "Кернел" здійснює публічний випуск трирічних доларових облігацій на загальну суму $50 млн зі ставкою 5,75% річних у перші півтора року, йдеться у публічній пропозиції в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

"НКЦПФР зареєструвала перший публічний випуск валютних корпоративних облігацій на $50 млн", – повідомив у свою чергу регулятор у телеграм у вівторок.

Згідно із пропозицією, облігації розміщуватимуться через фондову біржу ПФТС. Номінальну процентну ставку на наступні півтора року встановить наглядова рада у діапазоні з 2% до 10% річних.

Процентний дохід сплачуватиметься щокварталу, погашення облігацій відбудеться у листопаді 2029 року

"Виплати в доларах передбачено за умови, що це дозволятиме чинне валютне законодавство, зокрема постанова НБУ №18", – зазначила НКЦПФР.

Згідно із пропозицією, номінальна ставка однією облігації становить $1 тис, але заяви на придбання менш ніж 10 облігацій не приймаються. Розміщення облігацій заплановано у період з 9 по 20 листопада.

Андеррайтерами випуску виступають Райффайзен банк та ТОВ "Універ Капітал" без надання гаранетії.

Виручка "Кернел Трейд" у 2025 році зросла на 16,5% – до 105,94 млрд грн, тоді як чистий прибуток скоротився до 0,28 млрд грн з 5,42 млрд грн.

Агрохолдинг "Кернел" у 2026 фінансовому році (ФР, завершився 30 червня) збільшив чистий прибуток на 35% – до $322 млн, його виручка зросла на 7% – до $4,404 млрд.

За підсумками 2025 ФР частка "Кернела" в експорті соняшникової олії з України становила 27%, в експорті зерна з країни – 12%, у світовому виробництві соняшникової олії – приблизно 7%, у світовому експорті соняшникової олії – приблизно 10%.