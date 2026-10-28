Meest China інвестує у нові логістичні простори та орендує готелі для персоналу

Український ринок має потенціал для логістики, тому Meest China інвестує у нові логістичні простори, повідомив співвласник Meest China В'ячеслав Лисенко на 12-му Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ) "Люди. Бізнес. Економіка. Що далі?" у Києві цього тижня, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

"Цифра в 2,5 млн кв.м знищених складів означає, що знову з'явилося місце для інвестицій, на жаль. Наприклад, і ми закінчуємо склади зараз будувати, і ще дуже багато компаній будує. Але це вже нові склади, нові підходи. Раніше склад категорії "А" вважався дуже високим стандартом, зараз категорія А – це must have", – розповів він.

Лисенко уточнив агентству "Інтерфакс-Україна", що нові логістичні потужності компанії площею 25 тис. кв. м будуть запущені до кінця року у Львівській області, компанія інвестувала у це біля $30 млн.

За його словами, в цілому логістика буде кардинально змінюватись, прикладом є розповсюдження поштоматів. "Є багато нових технологій, які ще в Україні ми не бачили, прийдуть сюди як логістика нового рівня, нового покоління. І це і це буде цікаво, бо це буде міняти ринок. І це попереду", – сказав він.

Також Лисенко повідомив про актуальні соціальні програми компанії, які підтримують психологічний стан співробітників. Зокрема, компанія орендувала на чотири холодні місяці готелі, куди співробітники можуть поїхати з родинами "відіспатися". "Дорого, так, але їхня ефективність суттєво підвищується. Після нас багато інших компаній почати так робити", – повідомив він.

Компанія Meest China входить до холдингу Meest, працює на ринку міжнародних поштово-логістичних послуг з 2014 року та є наразі лідером у доставці з Китаю в Україну. Спеціалізація компанії – доставка товарів у форматі безмитних поштових посилок для особистого користування, а також доставка комерційних вантажів для бізнес-клієнтів. Має представництва та склади в Китаї та Україні. Наразі компанія доставляє вантажі з Китаю до близько 30 країн світу, з Кореї та Японії – до України, а також надає послуги фрахту для доставки по всьому світу.