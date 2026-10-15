EDL Glass інвестувала в запуск заводу з виробництва склопакетів в ІП "Енерджі груп" 1,5 млрд грн – Кисилевський

Інвестиції в створення заводу з виробництва склопакетів EDL Glass в індустріальному парку "Енерджі груп" (Свалява Закарпатської обл.) склали 1,5 млрд грн, і на сьогодні вже близько 50% вироблених склопакетів відправляється на експорт у країни Євросоюзу, повідомив заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

"Обсяг виробництва заводу – 300 тис кв м склопакетів на рік. Гартування скла забезпечують дві печі. Термічна обробка підвищує механічну міцність скла та його стійкість до температурних навантажень. Підприємство також розвиває напрям ламінування скла – виготовлення триплексу, у якому спеціальний полімерний прошарок утримує уламки в разі руйнування скла", – написав він у Facebook.

Кисилевський повідомив, що на підприємстві зараз працюють 320 працівників, з яких 200 безпосередньо на виробництві. З 2027 року на виробництві запускають додаткову третю зміну. Для залучення майбутніх працівників EDL Glass налагоджує співпрацю з місцевими закладами профтеху, чому сприяє міська влада, яка встановила пільгову для завод ставку податку на землю.

Як повідомлялось, зареєстрована в липні 2023 року компанія з виробництва металевих дверей та вікон "ВДЛ" (Київ) – ініціатор створення ІП "Енерджі Груп", зареєстрованого у червні 2024 року, запланувала за два роки збудувати завод із виготовлення металопластикових вікон і дверей, розсувних систем і комплектувальних до них.

Наразі інвестором проєкту є виробник листового скла ТОВ "ІДЛ Гласс", зареєстроване в грудні 2023 року в Сваляві.

Завод EDL Glass, за інформацією на його сторінці у Facebook, розпочав роботу наприкінці 2025 року, але розвивати виробництво і активно шукати працівників почав навесні поточного року.

У вересні поточного року EDL Glass отримав сертифікат світового виробника флоат-скла Guardian Glass, який підтверджує технічну спроможність підприємства виконувати механічну й термічну обробку архітектурного скла.

Кисилевський зазначив, що на території індустріального парку вже введено в експлуатацію понад 10 тис. кв. м виробничих та допоміжних площ, і наступний крок – подальший розвиток виробничої нерухомості й інфраструктури для розміщення підприємств із переробки скла, виготовлення віконних та будівельних конструкцій, а також суміжних виробництв.

"Було цікаво дізнатись, що якість гартованого скла тут перевіряють за характером його руйнування та кількістю фрагментів на контрольній ділянці. В умовах війни питання безпеки скління особливо актуальне для українських будинків та об'єктів інфраструктури", – написав він.