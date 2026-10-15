URIF та BGV створюють спільну інвестплатформу для розвитку в Україні проєктів у сфері критичних мінералів

Американсько-український інвестиційний фонд відбудови (URIF) погодив створення спільної інвестиційної платформи з BGV Group Management для розвитку портфеля проєктів у сфері критичних мінералів в Україні, передбачена можливість інвестицій до $30 млн в окремі проєкти, повідомили у пресслужбі BGV.

За словами керівника інвестиційного напряму DFC Конора Коулмана, URIF, завдяки партнерству з BGV Group Management, прокладає шлях для просування перспективних українських проєктів у сфері критичних мінералів, від ранніх етапів розробки до виробництва.

"Платформа поєднає інвестиційні можливості URIF з місцевою операційною експертизою BGV, щоб допомогти мобілізувати додатковий міжнародний капітал і залучити найкращих у своїй галузі для розбудови стійких, диверсифікованих ланцюгів постачання, які розкриють довгостроковий економічний потенціал цих ресурсів для України, Сполучених Штатів та союзників", – повідомив Коулман.

На початковому етапі платформа передбачає можливість інвестування до $30 млн у програми розвитку окремих проєктів. Первинний фокус буде на активах, пов'язаних із рідкісноземельними елементами, берилієм та цирконієм.

"Важливо, що критичні мінерали стали ключовим фокусом для Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Особливим досягненням вважаю те, що йдеться про створення саме довгострокового механізму розвитку та супроводу перспективних проєктів в Україні, що стане значним поштовхом для всієї української видобувної галузі. Ми в BGV точно розуміємо, наскільки це складний і тривалий шлях – від геологічного вивчення та підготовки до залучення фінансування і створення повноцінного промислового виробництва", – наголосили у команді BGV Group Management.

Як повідомляється, інвестиції BGV Group Management у майнінг вже перевищують $125 млн, компанія працює у галузі більше 10 років і розвиває шість напрямів критичних мінералів.

"Для нас принципово, щоб це були проєкти з високою доданою цінністю – такі, що створюють в Україні нові робочі місця, бізнес-екосистеми, промислові об'єкти та нову інфраструктуру. Ми віримо, що саме розвиток критичних мінералів у поєднанні з новими технологіями може стати одним із драйверів зростання української економіки. Це те, що ми називаємо в команді "Індустріалізацією 2.0" – наголосили у компанії.

Мета платформи – сформувати диверсифікований портфель перспективних проєктів у сфері критичних мінералів та допомогти їм пройти ключові етапи: від розробки до готовності залучати масштабне проєктне фінансування та переходити до промислової реалізації. Платформа також створюватиме можливості для залучення до окремих проєктів українських та міжнародних компаній, фінансових інституцій, технологічних партнерів, стратегічних інвесторів та потенційних покупців майбутньої продукції.

Структура платформи передбачає можливість залучення до окремих проєктів українських та міжнародних співінвесторів, фінансових установ, технологічних, промислових і стратегічних партнерів.

Створення платформи не означає автоматичного фінансування будь-якого окремого проєкту чи компанії. Фінансові параметри, структура та умови участі визначатимуться окремо для кожного проєкту після його оцінки та структурування.

U.S.-Ukraine Reconstruction Investment Fund (URIF) – спільний інвестиційний фонд США та України, створений для мобілізації капіталу та залучення інвестицій у відновлення, економічний розвиток і стратегічні сектори України. Фонд зосереджується, зокрема, на проєктах, які сприяють відновленню України, зміцненню ланцюгів постачання та спільній економічній безпеці й добробуту України та США.

BGV Group Management – українська інвестиційна група, заснована у 2015 році відомим українським бізнесменом і меценатом Геннадієм Буткевичем, співвласником найбільшої в Україні мережі продовольчих магазинів АТБ. Група розвиває п'ять основних напрямів діяльності: видобуток, енергетику, девелопмент, ритейл, а також освітньо-спортивний напрям. На сьогодні BGV є одним із найбільших приватних інвесторів в українську економіку. Лише від початку повномасштабної війни група інвестувала понад $260 млн у розвиток українських проєктів. Одним із ключових фокусів групи залишається видобувний напрям, який компанія веде з 2016 року. На сьогодні BGV має найбільший в Україні портфель профільних проєктів – 6 CRM-напрямів, пов'язаних із графітом, берилієм, цирконієм, титаном, молібденом та рідкісноземельними елементами.