EFI Group завершила перший консолідований аудит групи

Інвестиційна група EFI Group завершила проведення першого консолідованого аудиту групи, аудитором виступила компанія Baker Tilly, повідомила СЕО EFI Group Ольга Батова.

"Тільки ті, хто бодай раз проходив консолідований аудит такої структури, можуть по-справжньому зрозуміти масштаб цієї роботи. Це був рік величезної роботи, складних рішень, перебудови процесів, пошуку відповідей, виправлення того, що роками здавалося нормальним. Але ми впоралися. І окрема моя гордість – не просто те, що ми пройшли цей аудит, а те, з яким результатом ми його завершили", – написала вона у Facebook.

За словами СЕО, бізнес оцінювали компанії KPMG та BDO.

Батова зазначила, що аудит є важливим інструментом розвитку бізнесу та демонструє здатність працювати прозоро. Вона підкреслила важливу роль зрозумілої структури власності та якісної звітності бізнесу для залучення інвестицій.

"Ми дуже хочемо, щоб в Україні з'являлося більше великих приватних інвестиційних проєктів. Щоб будувалися нові заводи, створювалися нові індустрії, приходили міжнародні інвестори та довгостроковий капітал. Але для цього недостатньо лише вимагати від держави кращого інвестиційного клімату, а від міжнародних партнерів – більшої готовності ризикувати. Українському бізнесу теж потрібно дорослішати", – пояснила Батова.

EFI Group засновано 2007 року, опікується реалізацією бізнес-проєктів в Україні. Сфери інвестування – healthcare та medtech, паперова, харчова та деревообробна промисловості, постачання сільгосппродукції.

Серед бізнесів – підприємство з виробництва тваринних жирів і кормових добавок для тварин Feednova, завод з виробництва меду "Біхайв", медмережа "Медична зірка", Житомирський картонний комбінат, "Сем Екопак", лісопереробник "Форест технолоджі", постачальник сільгосппродукції "Ефі Агро", медичний онлайн-хаб Doc.ua тощо.