Вашингтон і техкомпанії інвестують понад $1,3 млрд у базу даних для лікування захворювань за допомогою ШІ

Американський уряд інвестує понад $1 млрд у створення відкритої бази біоданих для прогнозування та лікування захворювань за допомогою штучного інтелекту.

Зокрема, міністерство енергетики протягом п'яти років вкладе понад $500 млн у лабораторні вимірювання, моделювання та обчислення, а Національні інститути охорони здоров'я (NIH), що входять до складу Міністерства охорони здоров'я, координуватимуть формування масивів даних, репозиторіїв та баз знань за рахунок ще понад $500 млн урядових інвестицій, йдеться у пресрелізі некомерційної організації Biohub Марка Цукерберга та його дружини Прісцилли Чан, яка допомагатиме стандартизувати ці масиви для навчання моделей ШІ.

Крім того, Meta, Google DeepMind та стартап Isomorphic Labs спільно вкладуть $300 млн у Virtual Biology Initiative – проєкт Biohub зі створення технологій та мультимодальних масивів даних для розробки так званих предиктивних моделей життя, які прогнозуватимуть поведінку клітин і тим самим дозволять прискорити пошук варіантів лікування та профілактики захворювань. У квітні Biohub виділила на цей проєкт $500 млн.

Створена завдяки цим зусиллям відкрита база даних дозволить світовій науковій спільноті розробити та використовувати моделі штучного інтелекту, які дадуть цифрові відповіді на запитання вчених і допоможуть їм краще зрозуміти природу захворювань, зазначається в пресрелізі.

Одночасно дані, згенеровані за кошти приватних компаній, деякий час будуть доступні лише їм, заявив науковий керівник Biohub Алекс Райвз, слова якого наводить Reuters.

Перший масив даних буде готовий приблизно за рік, а точні предиктивні моделі – протягом п'яти років.