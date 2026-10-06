Concorde Capital викуповує проєкти установок зберігання енергії у центральних та західних регіонах

Інвестиційна компанія Concorde Capital, засновником та керівником якої є Ігор Мазепа, викуповує проєкти установок зберігання енергії (УЗЕ) у центральних та західних областях України, повідомила компанія на Facebook-сторінці.

"Центральна та Західна Україна. Concorde Capital розширює портфель в енергетиці та викуповує готові або розроблені проєкти УЗЕ у центральних та західних регіонах", – йдеться у повідомленні.

Згідно з критеріями до проєктів, потужність УЗЕ повинна становити 5-10 МВт, з їх підключенням до мережі 10-35 кВ та відстанню до точки підключення до 250 м.

Також необхідна земельна ділянка 20-40 соток з цільовим призначенням землі 14.02 (енергетика) та з локацією в Центральній або Західній Україні.

"Якщо у вас є відповідний майданчик, оформлена земля чи погоджені ТУ, напишіть нам для прямого обговорення умов викупу", – звернулися в Concorde Capital до потенційних продавців.

Як повідомлялося, у лютому цього року Concorde Capital разом з партнерами офіційно запустив першу чергу проєкту Encraft, який являє собою мережу об'єктів розподіленої генерації у вигляді газопоршневих електростанцій загальною потужністю 18,4 МВт та систем зберігання енергії.