Американсько-Український фонд відбудови (URIF) схвалив три проєкти та інвестує в них понад $60 млн

Американсько-Український фонд відбудови (URIF), який до сьогодні мав лише один затверджений проєкт, схвалив поки найбільший для нього пакет інвестицій у три нових проєкти – з BGV Group, ДТЕК та з громадами, в які він спрямує понад $60 млн власних коштів.

"Очікується, що вони (нові проєкти) залучать до $1 млрд додаткового капіталу від сторонніх інвесторів", – зазначається у пресрелізі Міністерства економіки та довкілля України у п'ятницю.

Заступник міністра Єгор Перелигін уточнив, що мова йде про проєкти зі сфери енергетики, критичних мінералів і технологій подвійного призначення, кожен з яких має високий рівень релевантності для України і США.

"Ми спеціально зробили акцент на таких напрямках як енергетична стійкість, розбудова нових вартісних ланцюгів сектору критичних мінералів та посилення виробничого комплексу технологій подвійного призначення", – зазначив він.

Згідно з релізом, спільно з українською компанією BGV Group Management Генадія Буткевича URIF створить платформу для інвестицій у гірничі проєкти, яка формуватиме портфель гірничодобувних проєктів на ранніх етапах розвитку в різних регіонах України. Першочергово йдеться про визначені родовища рідкісноземельних елементів, урану, берилію та цирконію.

Разом із Міжнародною фінансовою корпорацією розвитку США (DFC) Фонд надасть боргове фінансування проєкту найбільшої української приватної енергокомпанії ДТЕК Ріната Ахметова систем накопичення електроенергії потужністю 200 МВт / 400 МВт*год на шести об'єктах в Україні. Зазначається, що система вже працює, а її потужності достатньо, щоб упродовж двох годин живити близько 600 тис. домогосподарств.

Окрім того URIF інвестує у проєкт розподіленої комбінованої генерації теплової та електричної енергії, який передбачає будівництво та експлуатацію низки енергетичних хабів на рівні громад. Після введення в експлуатацію об'єкти забезпечуватимуть тисячі домогосподарств, зокрема там, де війна ускладнює доступ до критично важливих енергетичних послуг, йдеться у релізі.

Фонд нагадав, що новий пакет інвестицій з'явився за рік після його запуску, коли Україна та США внесли по $75 млн до його початкового капіталу в $150 млн. За цей час URIF перейшов від створення інституційної основи до реалізації перших інвестицій. У березні цього року Фонд здійснив першу інвестицію в українську dual-use технологічну компанію Sine Engineering. Окрім цього, DFC підписала угоду про співпрацю для розробки механізму страхування воєнних ризиків з Багатостороннім агентством з гарантування інвестицій (MIGA).

ДЖерело: https://me.gov.ua/News/Detail/4effb053-bd14-4b24-803a-d380986ebdab?lang=uk-UA&title=AmerikanskoukrainskiiFond