"ДТЕК" та Dragon Capital створили Інвестиційний хаб для енергетики України

ДТЕК та компанія Dragon Capital створили Інвестиційний хаб для залучення коштів в енергетику України, потреби в яких можуть оцінюватися в $100 млрд, повідомив енергохолдинг.

"Хаб об'єднує представників державного та приватного секторів для розробки конкретних і практичних рішень, які допоможуть залучити більше інвестицій в українську енергетику", – прокоментував генеральний директор "ДТЕК" Максим Тімченко, слова якого наведено в повідомленні енергохолдингу в Телеграм-каналі у п'ятницю.

Зазначається, що для відбудови української енерегетики та створення нових об'єктів може знадобитися понад $100 млрд, і Інвестиційний хаб має сприяти залученню цих коштів.

"Головна мета – зробити енергосистему України сучаснішою та стійкішою, щоб посилити енергетичну безпеку країни", – наголосили в "ДТЕК".

Як повідомлялося, "ДТЕК" з 2022-го по 2025 рр. спрямував в українську енергетику 101,7 млрд грн.

Загалом компанії SCM Рината Ахметова, до якої входить і "ДТЕК", від початку великої війни вже інвестували в Україну понад $4,3 млрд, з них приблизно $1 млрд – на відновлення зруйнованих РФ об'єктів.

Наразі SCM запускає глобальну ініціативу Invest in Ukraine із закликом до міжнародного бізнесу інвестувати в Україну вже сьогодні, не чекаючи завершення війни.