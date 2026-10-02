Інвестиції ЄБРР у 2027р плануються на рівні попередніх років, але обсяги залежатимуть від ринкового попиту та підтримки донорів

Обсяг фінансування Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) в Україні у 2027 році буде орієнтовно на рівні попередніх років, однак точні показники залежать від інвестиційного попиту з боку приватного сектору та загальних економічних умов, вважає президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо.

"Це залежить від попиту на інвестиції з боку клієнтів приватного сектору тощо, тому важко сказати. Гадаю, наш інвестиційний потенціал буде того ж порядку величини (що і у 2026р. – ІФ-У)", – розповіла президентка установи в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Вона додала, що з початку війни ЄБРР інвестував майже EUR11 млрд, а у 2026 році в установі планують інвестувати близько EUR2,7 млрд.

За її словами, банк залежить від реальних проєктів та потреб клієнтів у фінансуванні чи підтримці оборотних коштів. Президентка ЄБРР зазначила, що упродовж останніх років суттєво зросли обсяги банківського кредитування, чому значною мірою сприяв формат розподілу портфеля ризиків, у межах якого ЄБРР покриває частину банківських ризиків.

Хоча подальша поведінка банків у нових умовах залишається невизначеною, діяльність інституту у попередні роки стабільно зростала і наразі утримується на досягнутому рівні.

Коментуючи ситуацію в державному секторі, президентка ЄБРР вказала на значну потребу в інвестиціях, попри тещо держпідприємства стикаються з обмеженнями щодо запозичень та можливостей погашення боргів. Для продовження інвестування в цій сфері, на її думку, банку необхідні зовнішні гарантії та підтримка міжнародних донорів.