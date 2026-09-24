Зеленський обговорив з американським бізнесом нові інвестиції в оборонні технології та енергетику

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з керівництвом 30 провідних американських компаній у Нью-Йорку обговорив нові інвестиції в оборонні технології, спільне виробництво, а також проєкти в енергетиці та накопиченні енергії, повідомила пресслужба глави держави.

"Будуть нові інвестиції в оборонні технології та спільне виробництво, є домовленості й про спільні проєкти в енергетиці, накопиченні енергії. Обговорювали створення суверенного фонду та розвиток ринку капіталу, а також досвід спеціальних економічних зон та індустріальних парків для відбудови регіонів", – йдеться у повідомленні.

Також ішлося про розробку економічної стратегії України за підтримки членів Міжнародної дорадчої групи та реалізацію проєктів у пріоритетних сферах.

На зустрічі також були присутні члени Міжнародної дорадчої групи із залучення інвестицій в Україну й розвитку пріоритетних секторів економіки (Група економічних радників) і заступник міністра фінансів США Джонатан Грінстін.

У зустрічі взяли участь керівники Citigroup, BlackRock, Franklin Templeton, Lazard, Macquarie, State Street, Jane Street, Fairfax, Fortescue, FedEx, L3Harris, Northrop Grumman, Shield AI, Day & Zimmermann, Prospera, McKinsey & Company, Торгової палати США та Корпорації міжнародного фінансування розвитку США (DFC), Світового банку, Європейського інвестиційного банку, Європейського банку реконструкції та розвитку.

Окремо учасники обговорили роботу Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови та нові інвестиції, які фонд і DFC готують найближчим часом.

Крім того, обговорювалися інструменти страхування воєнних ризиків і фінансування, що доступні американським інвесторам.

Президент запросив учасників зустрічі долучитися до спільної роботи над пріоритетними інвестиційними проєктами та механізмами їх реалізації.