Novo готова розглянути ідею розміщення акцій у Нью-Йорку замість депозитарних розписок – СЕО

Данська фармацевтична компанія Novo (офіційна назва – Novo Nordisk) готова розглянути можливість прямого лістингу на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE) замість програми американських депозитарних розписок (ADR), заявив головний виконавчий директор Майк Дустдар в інтерв'ю Financial Times.

"Я, безумовно, бачу в цьому певні переваги", – сказав він.

"Я з тих людей, які зазвичай не кажуть одразу "ні", я починаю з "можливо", прошу розповісти про плюси й мінуси, а потім уже давайте переходити до діалогу та обговорень", – зазначив топменеджер і уточнив, що поки що його компанія не розглядає варіант із прямим лістингом у Нью-Йорку.

Novo – найбільша компанія Данії за ринковою вартістю – має лістинг на біржі Nasdaq Copenhagen, але основна частина продажів її препаратів для боротьби із зайвою вагою та діабетом припадає на США, які також забезпечують їй понад половину виручки.

Крім того, у неї зростає частка американських інвесторів. "За останні 20 років наша інвесторська спільнота все більше змістилася за межі Скандинавії, і ми дедалі частіше спілкуємося з інвесторами в США", – заявив Дустдар.

За його словами, тема прямого лістингу Novo у США обговорювалася в минулому десятилітті, але після його вступу на посаду генерального директора трохи більше року тому "активного діалогу чи обговорень" з цього питання не було.

Раніше цього року конкурентна компанія AstraZeneca розмістила акції на NYSE, згорнувши програму ADR, але зберігши первинний лістинг і штаб-квартиру у Великій Британії. Її акції також торгуються в Стокгольмі. США забезпечують їй майже половину виручки.

Акції Novo дешевшають на 1,9% на торгах у Копенгагені в середу, ADR втрачають у ціні 1,2%.