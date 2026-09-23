Інвестгрупа "Інжур" планує за 5 років збільшити активи в управлінні в 10 разів – власник

Інвестиційна група "Інжур" (Inzhur), в яку входять компанія з управління активами з трьома інвестфондами, інвестиційна компанія, торговець та зберігач цінних паперів, планує за п'ять років збільшити обсяг активів в управлінні з поточних 9,36 млн грн до 100 млрд грн, повідомив засновник та глава групи Андрій Журжій.

"100 мільярдів – мрія і наш план. Це п'ять років наступні. Тобто цей рік ми завершимо більше 10 млрд – 10-11 млрд активів в управлінні. І за наступні п'ять років дійдемо до 100 в сьогоднішніх цифрах. Тобто якщо будуть якісь девальваційні процеси, то, зрозуміло, дійдемо швидше", – сказав він у "Forbes Business Breakfast з Федоріним" у середу та уточнив, що був день, коли групі вдалося залучити відразу 500 млн грн.

За його даними, групі вдалося залучити у фонди 131,56 тис. інвесторів, інвестувати можна від 11 грн.

"Ми ставимо собі амбіцію до кінця 28-го року 1 млн інвесторів саме в "Інжур". Цей рік ми плануємо завершити 150-200 тисяч: 170 тисяч вже бачимо, 200 тисяч треба постаратися, але команда старається", – зазначив Журжій.

На його думку для збільшення числа інвесторів до 2-3 млн необхідно більше інвестувати в спільноту та в її навчання та досвід, тому група запустила освітню програму із Prometheus, на якій за тиждень зареєструвалося 14 тис. людей.

Глава "Інжур" також висловив думку, що український ринок на сьогодні не готовий до акцій.

"Ми все-таки будемо зростати через якісь боргові інструменти – облігації або квазіборгові, коли ми говоримо про фонди. А акції це буде певний наступний етап", – вважає Журжій.