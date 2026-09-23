Львівський вентзавод інвестував $1,5 млн у другу виробничу чергу, планує $2,5 млн в будівництво третьої

Львівський вентиляційний завод (ЛВЗ) завершив будівництво другої черги виробничих приміщень і планує до кінця 2026 року змонтувати обладнання, що дозволить заводу подвоїти обсяги виробництва, повідомив заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

"Львівський вентиляційний завод завершив будівництво другої черги виробничих приміщень. Обладнання вже придбане й за планом буде змонтовано до кінця 2026 року. Обсяг інвестицій у другу чергу підприємства склав близько $1,5 млн", – написав він у Facebook у середу.

Кисилевський зазначив, що для реалізації проекту завод скористався інструментами політики "Зроблено в Україні", зокрема програмою доступних кредитів "5-7-9", а також грантом на обладнання для переробної промисловості. Крім того, підприємство готується долучитись до державної програми компенсації 15% вартості української техніки.

За інформацією нардепа, у 2025 році обсяги виробництва Львівського вентиляційного заводу зросли на 30%, і зберігаються на тому ж рівні в поточному році.

"Підприємство має повний виробничий цикл і наразі переробляє близько 55 тонн листового металу на місяць. Для будівництва третьої черги заводу заплановані інвестиції обсягом $2,5 млн", – додав він.

Кисилевський також зазначив, що інвестори заводу раніше займались імпортом вентиляційного обладнання, а тепер сконцентровані на розвитку виробництва в Україні – запуск першої черги заводу з інвестиціями близько $1 млн відбувся у 2022 році за кілька місяців після повномасштабного вторгнення.

Львівський вентиляційний завод виробляє повітропроводи, шумопоглиначі, а також комплектуючі систем вентиляції для потреб промисловості, торгівлі, готелів та бізнес-центрів.

За даними ресурсу YouControl, 2025 року завод збільшив чистий дохід від реалізації на 20% порівняно з попереднім роком – до 50,1 млн грн за зменшення чистого прибутку на 34,6% – до 1,6 млн грн. У першому півріччі поточного року чистий дохід склав 19,6 млн грн, чистий прибуток – 0,71 млн грн.

Власником 100% та керівником підприємства є мешканець Рівненської області Сергій Возгоменчук.