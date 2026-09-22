Енергетика та ОПК найпривабливіші галузі для інвестицій в Україні попри воєнні ризики - опитування

Енергетичний сектор та оборонна промисловість очолюють перелік найперспективніших сфер для інвестування в Україні, на думку представників українського та міжнародного бізнесу.

Про це свідчать результати опитування Ради бізнес-омбудсмена (РБО) "Актуальні виклики бізнесу та інвестиційної привабливості України", де енергетику перспективною назвали 60% респондентів, а оборонну галузь - 53,2%. До топ-галузей також увійшли ІТ-сектор (42,5%), будівництво (38,1%) та аграрний сектор (35,4%).

Попри триваючу війну, міжнародний інтерес до українського ринку зберігається: жоден із опитаних представників іноземного бізнесу не заявив про повну відсутність інтересу до інвестування в Україну. Понад третина іноземних компаній (35%) оцінюють свою обізнаність про місцевий бізнес-клімат як високу. Найпоширенішими формами входу на ринок іноземні інвестори вважають прямі інвестиції в уже діючі підприємства та створення спільних бізнес-партнерств із українськими компаніями.

Головною перешкодою для відкриття або розширення іноземного бізнесу залишаються воєнні ризики, на які вказують 75% респондентів.

Водночас інституційні чинники відіграють вирішальну роль: для покращення інвестклімату 90% іноземних інвесторів вказують на необхідність в зниженні рівня корупції, 75% - спрощення адміністративних процедур, а 65% - забезпечення доступу до правосуддя. Натомість податкові пільги чи створення спеціальних економічних зон мають для інвесторів значно нижчий пріоритет.

Курс України на євроінтеграцію чинить потужний позитивний вплив на інвестиційні рішення 94,9% міжнародних компаній, слугуючи сигналом довгострокової стабільності та гармонізації правил. Водночас серед українських підприємств уже 61,1% активно експортують продукцію до країн Євросоюзу, а ще 9,9% планують розпочати експорт найближчим часом. Основними бар'єрами для виходу на ринок ЄС бізнес називає високі фінансові витрати (45,5%), жорстку конкуренцію (38,9%) та складність сертифікації під європейські стандарти (36,2%).

У дослідженні взяли участь 319 українських із 20 регіонів. Польовий етап дослідження тривав з 14 травня до 4 червня 2026 року