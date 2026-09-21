Інвесткомпанія Concorde Capital планує запуск інвестпродуктів для роздрібних клієнтів

Інвестиційна компанія Concorde Capital, яка працює на українському ринку з 2004 року, планує зменшувати поріг для входу інвесторів в її проєкти та запускати роздрібні інвестиційні продукти, повідомив керуючий директор інвестиційно-банківського департаменту Concorde Capital Ігор Сотник.

"Ми цю інфраструктуру вже підготували і плануємо запускати продукти, в тому числі ОВДП, інші продукти, які будуть доступні для ринку в роздріб, розвивати цей сегмент", – сказав він на організованому Київським міжнародним економічним форумом минулого тижня обговоренні перспектив фондового ринку в Україні.

Сотник зазначив, що інвестгрупа почала з інститутів спільного наставання, "вклалася в інфраструктуру, в застосунок, в компанію з управління активами".

"Цифри показують, що гроші є на внутрішньому ринку і люди все одно інвестують", – пояснив він плани Concorde Capital з розвитку таких інвестпродуктів.

Директор департаменту додав, що успішним прикладом став проєкт спільних інвестицій в розподілену генерацію та системи зберігання енергії Encraft, в яких вдалося залучити інвесторів та запустити першу стадію.

Окрім того інвестгрупа запустила мобільний застосунок та цифрову інвестиційну платформу "Статок" (Statock), на якій наразі зазначено три проєкти з найнижчим порогом інвестування $9 тис.

В той же час на сайті Statock заявлено, що у третьому кварталі цього року планується запуск інвестиційного модуля з порогом інвестицій всього 1 тис. грн в ОВДП, акції та облігації, ETF-фонди, з накопичувальними рахунками, автоматичним реінвестом та управлінням портфелем.

Окрім того в цьому ж кварталі передбачений старт роботи robo-advisor на базі штучного інтелекту для підбору інструментів та PFM – персональний фінансовий менеджер, а у четвертому кварталі цього року – запуск брокерських сервісів

Зазначається, що Statock – це фінтех-продукт дочірньої IT-компанії Concorde Capital, ТОВ "Конкорд Фінтех", яка разом з партнерами створює програмне забезпечення для автоматизації роздрібного інвестиційного бізнесу в Україні.

Інвесткомпанія Concorde Capital, засновником та керівником якої є Ігор Мазепа, декларує на своєму сайті, що за більш ніж 20 років роботи на ринку забезпечила для клієнтів $4 млрд інвестицій, здійснила більше 100 угод, має більше 1000 корпоративних клієнтів та більше 100 тис. інвесторів, залучених інвестиціями у реальний бізнес.

Джерела: https://www.statock.com/

https://www.statock.com.ua/

https://concorde.ua/