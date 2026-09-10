ДТЕК від початку війни інвестував в українську енергетику 101,7 млрд грн

ДТЕК з 2022-го по 2025 рр. спрямував в українську енергетику 101,7 млрд грн, повідомив енергохолдинг у четвер.

"Ми відновлюємо зруйновані ворогом об'єкти, будуємо нові потужності та залучаємо до українських проєктів глобальних технологічних і фінансових партнерів", – зазначили в ньому.

У цілому компанії SCM Рината Ахметова, куди входить ДТЕК, від початку великої війни вже інвестували в Україну понад $4,3 млрд, з них приблизно $1 млрд – на відновлення зруйнованих РФ об'єктів.

Наразі SCM запускає глобальну ініціативу Invest in Ukraine із закликом до міжнародного бізнесу інвестувати в Україну вже сьогодні, не чекаючи завершення війни.

"Її меседж побачать мільйони людей: "Шахтар" проведе основний етап Ліги чемпіонів 2026/27 у футболках із закликом Invest in Ukraine", – проінформували в ДТЕК.

Україні потрібні інвестиції, нові проєкти та міжнародні партнери вже зараз, наголосили в енергохолдингу.