"Кернел" та ЄБРР інвестують EUR1 млн у розвиток людського капіталу та програми відновлення України

Агрохолдинг "Кернел" та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписали грантову угоду на EUR1 млн для розвитку програм компанії у сфері людського капіталу, .

Як повідомила пресслужба агрохолдингу, фінансування буде спрямоване на підготовку молодих технічних фахівців та створення безбар'єрного робочого середовища. В основі партнерства – спільне переконання "Кернел" та ЄБРР, що інвестиції у людей є необхідною умовою відновлення України і ці кроки потрібно робити вже зараз, працюючи на перспективу, зазначено в повідомленні.

"Для нас партнерство з ЄБРР – це не лише про фінансування, а передусім про синхронізацію цінностей. Міжнародна фінансова інституція такого рівня довіряє "Кернел" реалізацію стратегічних соціальних проєктів у часи війни. Ми показуємо ринку, що український бізнес може працювати за найвищими світовими стандартами прозорості, інвестуючи у професійну освіту та інклюзивність безпосередньо у регіонах, де це зараз критично необхідно", – цитує пресслужба директора з управління персоналом (HRD) "Кернел" Наталію Теряхіну.

"ЄБРР підтримує проєкти, які допомагають українському бізнесу посилювати стійкість і водночас інвестувати у майбутнє країни. Наше партнерство з "Кернел" демонструє, яку важливу роль приватний сектор може відігравати у відновленні людського капіталу України. Інвестиції у доступність та інклюзивну технічну освіту створюють нові можливості для людей, зміцнюють стійкість бізнесу та демонструють майбутнім міжнародним інвесторам зрілість українських компаній", – цитує пресслужба директорку ЄБРР з питань гендерної рівності та економічної інклюзії Соню Джордан-Кірван

Першим напрямом проєкту стане створення сучасних навчальних лабораторій у чотирьох професійно-технічних коледжах України: в Одесі, Полтаві, Кропивницькому та Старокостянтинові. На їхній базі готуватимуть фахівців робітничих професій, які сьогодні є критично важливими для аграрного сектору, промисловості та відновлюваної енергетики: електромонтерів, спеціалістів з автоматизації виробництва та інших технічних спеціалістів.

Лабораторії будуть оснащені обладнанням останнього покоління. Це дозволить студентам здобувати реальні практичні навички та відповідати вимогам сучасного ринку праці. Очікується, що протягом п'яти років лабораторії підготують близько 600 кваліфікованих молодих фахівців, які стануть основою для відновлення української економіки у регіонах.

Другий напрям грантової програми передбачає модернізацію виробничих об'єктів "Кернел" відповідно до міжнародних принципів безбар'єрності та універсального дизайну.

Усі рішення компанія впроваджує у співпраці з ветеранами, щоб вони відповідали реальним потребам людей, які повертаються до цивільної роботи. Ця робота є частиною комплексної програми підтримки ветеранів, що охоплює адаптацію робочих місць, фізичну та психологічну реінтеграцію.

"Ця угода відкриває новий етап співпраці "Кернел" та ЄБРР у напрямі розвитку людського капіталу та відновлення України, – наголосили в агрохолдингу.

Ініціатива реалізується у межах грантової програми ЄБРР Human Capital Investment Incentive (HCII), започаткованої у 2024 році для підтримки українських компаній у вирішенні кадрових викликів, спричинених війною. Програма передбачає співфінансування інвестицій, спрямованих на створення можливостей для працевлаштування, розвиток професійних навичок та підвищення доступності робочої інфраструктури. Донорську підтримку співпраці ЄБРР та "Кернел" надає Фонд технічного співробітництва TaiwanBusiness-EBRD.

Агрохолдинг "Кернел" – найбільший світовий виробник та експортер соняшникової олії, найбільший експортер зерна з України, оператор розгалуженої мережі логістичних активів та провідний виробник зернових та олійних культур в Україні. Є одним із найбільших виробників та продавців бутильованої олії в Україні. Займається вирощуванням агропродукції та її реалізацією.

За результатами дев'яти місяців 2026 фінансового року (з 1 липня 2025 року) "Кернел" зменшив чистий прибуток на 5% – до $208 млн, виторг збільшив на 0,4% – до $3 млрд 92 млн, а EBITDA – на 1%, до $403 млн.