S1 REIT зареєструвала новий портфельний фонд "S1 ДНК"

Інвестиційна компанія S1 REIT зареєструвала новий новий фонд нерухомості – "S1 Дохідна нерухомість Києва" (S1 ДНК), який спеціалізується виключно на прибуткових житлових будинках столиці, як діючих, так і на етапі девелопменту, повідомили у пресслужбі компанії.

"Фонд "S1 ДНК" поєднує у собі теперішнє і майбутнє: сьогодні це апартаменти двох прибуткових будинків, а у майбутньому фонд буде поповнюватись новими об’єктами за найкращою можливою ціною, що забезпечить суттєву капіталізацію", – зазначає СЕО компанії Ігор Гіфес.

У компанії вже є діючі активи у прибутковому будинку "S1 ВДНГ", які довели свою ефективність, як стабільний генератор орендного доходу (на початку червня був повний розпродаж (sold out) фонду "S1 ВДНГ"). Також є активи у будинку аналогічного формату – S1 Obolon. S1 REIT знайшов можливості купівлі додаткових квартир та майнових прав у цих будинках, які наразі поєднав у новому фонді.

Прогнозована дохідність фонду – 9% річних у доларах США з урахуванням дивідендної та капіталізаційної складових. Мінімальна перша інвестиція – від 122 тис. грн, наступні інвестиції – від 1 тис. грн. Обсяг емісії нового фонду – 100 млн грн.

Старт попередніх продажів сертифікатів нового фонду очікується на початку вересня 2026 року.

"Якщо раніше S1 REIT давав можливість інвестувати в окремий будинок, то тепер ми створюємо фонд, який інвестує у диверсифікований портфель об’єктів дохідної нерухомості. Простими словами для інвестора: це все одно що купувати акції окремих компаній або придбати готовий ETF", – додав Гіфес.

S1 REIT – інвестиційна компанія у складі S1 Group. Компанія працює за моделлю Real Estate Investment Trust (REIT), надаючи інвесторам можливість брати участь у володінні та отриманні доходу від прибуткових об’єктів без прямого управління активами.

У портфелі компанії чотири діючі фонди – "S1 ВДНГ", S1 Obolon та "S1 Plaza Позняки" та "S1 ДНК". Активами цих фондів є дохідна нерухомість на базі девелоперських проєктів від Standard One.