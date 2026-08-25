"Автострада" інвестувала 1 млрд грн у придбання 100 нових самоскидів Mercedes-Benz Arocs

Група компаній "Автострада" придбала 100 нових самоскидів Mercedes-Benz Arocs загальною вартістю 1 млрд грн, повідомив засновник групи компаній Максим Шкіль.

"Autostrada продовжує системно інвестувати в розширення парку техніки та власних виробничих потужностей. Компанія придбала 100 нових самоскидів Mercedes-Benz Arocs 5 4142 K (8×4). Це одна з найбільших інвестицій Autostrada в оновлення техніки від початку повномасштабної війни – її обсяг становить 1 млрд грн", – написав Шкіль у Facebook у вівторок.

За його даними, загалом з початку війни в техніку, спеціалізоване обладнання та виробничі потужності група інвестувала понад 10 млрд грн.

Шкіль наголосив, що важливою складовою саме цієї угоди став комплексний захист техніки в умовах воєнних ризиків: усі автомобілі мають повне страхове покриття, включно з КАСКО, цивільною відповідальністю та додатковим страхуванням від воєнних ризиків.

Нові самоскиди вже вирушили на будівельні майданчики "Автостради" по всій Україні.

Mercedes-Benz Arocs розраховані на інтенсивну експлуатацію та високі навантаження. Двигуни OM 471 потужністю 421 к. с., колісна формула 8×4 та кузови MEILLER Halfpipe забезпечують необхідну продуктивність для роботи у складних дорожніх і виробничих умовах.

"Навіть в умовах війни ми продовжуємо розвивати власну технічну базу, впроваджувати сучасні технології та інвестувати в команду. Такий підхід дозволяє контролювати ключові виробничі процеси, зменшувати залежність від зовнішніх ресурсів і відповідати за строки, якість та результат на кожному етапі реалізації проєктів", – підкреслив Шкіль.

Фінансування закупівлі реалізовано у партнерстві з OTP Leasing Ukraine, з яким Autostrada співпрацює вже 10 років.

Група компаній Autostrada – лідер інфраструктурного будівництва України. Серед напрямів – дорожнє будівництво, мостобудування, промислове будівництво, підземне будівництво, проєктування.

За даними ресурсу YouControl, у січні-червні поточного року ТОВ "ГК "Автострада" отримала 2,4 млн грн чистого прибутку (за той же період 2025 року – 91,1 млн грн) та 1,92 млрд грн чистого доходу (5,13 млрд грн).

Як повідомлялося, внаслідок ракетного удару по виробничій базі "Автостради" у Києві на початку серпня було знищено та пошкоджено понад 20 од. техніки, бетонний завод, сервісний центр із ремонту техніки, виробничі приміщення та лабораторний комплекс.