Бельгійська BIO інвестує $6 млн у Rebuild Ukraine Fund

Бельгійська фінансова установа розвитку BIO (Belgian Investment Company for Developing Countries) інвестує $6 млн у Rebuild Ukraine Fund (REBUF), яким управляє Dragon Capital, загалом пакет інвестицій в українські проєкти збільшено до EUR21 млн, повідомив генеральний директор BIO Йоріс Тотте у вівторок під час урочистого підписання відповідного документа в Києві.

"Підтримувати Україну означає підтримувати підприємства, завдяки яким продовжує працювати її економіка. Інвестуючи в REBUF, BIO допомагає українським компаніям отримати доступ до довгострокового капіталу, необхідного для того, щоб вистояти, адаптуватися та зростати", – сказав генеральний директор BIO Йоріс Тотте.

За його словами, ця інвестиція демонструє, що солідарність і відповідальне інвестування можуть йти пліч-о-пліч. "Вона також є вагомим сигналом впевненості в українських підприємцях, бізнесах та економічному майбутньому країни", - наголосив СЕО.

В коментарі "Інтерфакс-Україна" Тотте зазначив, що у фокусі для України обрано три теми, де установа має найбільшу експертизу.

"Для України у нас є інвестиційна стратегія: доступ до фінансування, енергетика, сільське господарство. Ці три теми, які ми обрали, відповідають тому, що ми робимо найкраще, і це, на нашу думку, найбільше потрібно Україні", - зазначив він.

Зокрема, цьогоріч окрім REBUF установа також інвестувала EUR3 млн в Банк Львів для покращення доступу до фінансування для малих і середніх підприємств та EUR7 млн в NOTUS Energy на будівництво вітрової електростанції потужністю 120 МВт.

За словами керівника REBUF та голови напряму прямих інвестицій Dragon Capital Андрія Носка, інвестиція BIO разом із зобов’язаннями інших фінансових інституцій розвитку дала змогу провести перше закриття REBUF ($102.5 млн з цільових $250 млн) і розпочати його інвестиційну діяльність.

"Ми інвестуватимемо в бізнес, який, з одного боку, є стійким і перспективним, а з іншого - стикається з труднощами, які ми всі маємо тут, в Україні, включаючи порушення ланцюгів поставок, проблеми, пов’язані з енергетикою, нестачу робочої сили в Україні, пошкоджені активи тощо. Така потужна підтримка міжнародних партнерів свідчить про довіру до приватного сектору України та дає нам змогу залучати додатковий капітал для українських компаній, які працюють у складних умовах і зміцнюють економічну стійкість країни. Ми очікуємо, що вже цього року здійснимо кілька транзакцій", - повідомив Носок.

Урочисте підписання документа відбулося в Києві у вівторок у присутності заступника міністра економіки та довкілля України Віталія Кіндратіва, віцепрем’єр-міністра та міністра закордонних справ, європейських справ і співробітництва у сфері розвитку Бельгії Максима Прево, надзвичайного і повноважного посла Королівства Бельгія в Україні Люка Якобса та генерального директора BIO Йоріса Тотте.

Rebuild Ukraine Fund (REBUF) - це перший фонд прямих інвестицій, залучений після початку повномасштабного вторгнення, що інвестує в реальні активи в Україні – малі, середні та більші підприємства, що підтримують економічну стійкість і відновлення країни. Фонд із цільовим розміром $250 млн зосереджується на інвестиціях у такі сектори, як-от споживчі товари та послуги, охорона здоров’я, фармацевтика, фінансові послуги, галузі, пов’язані із сільським господарством, виробництво будівельних матеріалів, роздрібна торгівля та технології. Перше закриття REBUF відбулося за підтримки провідних міжнародних фінансових інституцій розвитку, зокрема Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), Міжнародної фінансової корпорації (IFC), Norfund, Swedfund, BIO, а також Dragon Capital, що здійснює управління фондом.

BIO – це бельгійська установа з фінансування розвитку, яка на 100% належить бельгійській державі. З 2001 року вона інвестує в підприємництво в Африці, Латинській Америці та Азії, підтримуючи бізнес, фінансові установи та інфраструктурні проекти, що сприяють сталому розвитку, економічному зростанню та гідній зайнятості.