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Інвестиції

"Укрнафта" відкрита до співпраці й може бути цікава значно ширшому колу інвесторів, ніж Orlen, – СЕО

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"Укрнафта" відкрита до співпраці й може бути цікава значно ширшому колу інвесторів, ніж Orlen, – СЕО

ПАТ "Укрнафта" може бути цікава набагато ширшому колу інвесторів, ніж польський концерн Orlen, і зі свого боку відкрита до співпраці, повідомив голова правління компанії Богдан Кукура.

"Якщо Orlen нами зацікавився, значить, ми прозора компанія, яка може приваблювати зовнішнього партнера такого рівня. Проте коло потенційних інвесторів, які можуть бути зацікавлені у інвестиціях в "Укрнафту", ширше, ніж Orlen. Конкретна форма майбутньої взаємодії – це питання подальшого опрацювання. Ми відкриті до співпраці", – сказав Кукура в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна". 

Він наголосив, що "Укрнафта" зі свого боку зацікавлена у залученні інвесторів та потенційних партнерів для розвитку мережі АЗК UKRNAFTA та збільшення видобутку вуглеводнів.

"По-перше, у нас найбільша в Україні мережа АЗК. Ми провели масштабну модернізацію значної кількості цих комплексів. Однак є ще частина, що вимагає оновлення (...). Друге – видобуток, Upstream. У нас 93 спецдозволи. Ми концентруємо максимальну активність на розбурюванні і збільшенні видобутку у них приблизно на 40%. Решта ліцензій потребують значних інвестицій у пошук, розвідку, розробку. На це потрібен інвестор", – зазначив Кукура.

Як повідомлялося наприкінці травня 2026 року з посиланням на генерального директора Orlen Іренеуша Фонфару, польська група Orlen зацікавлена у розширенні своєї присутності в Україні та розглядає можливість придбання частки в АТ "Укрнафта".

Він зазначив, що концерн розпочав обговорення щодо можливості його участі в "Укрнафті" і є одним із партнерів у цьому процесі. За його словами, чи відбудеться ця участь і якою вона буде – це питання переговорів з українською стороною.

#кукура #інвестори #укрнафта
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