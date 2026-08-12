Фонд Inzhur MilTech інвестуватиме в облігації українського виробника дронів "Вирій Індастрі"

Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційній фонд (ЗНПІФ) "Inzhur MilTech" заявленим обсягом 5 млрд грн з 13 серпня відкриє продаж інвестсертифікатів, гроші від якого спочатку підуть на купівлю облігацій української оборонно-технологічної компанії "ТОВ "Вирій Індастрі" (Vyriy Industries).

"До 31 грудня 2026 року фонд Inzhur MilTech залучає кошти для фінансування виробництва української miltech-компанії Vyriy Industries", – йдеться на сайті інвестгрупи Inzhur Андрія Журжія.

"Вирій Індастрі" на початку серпня зареєструвала в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) дебютний закритий випуск трирічних облігацій зі щорічною офертою на суму 5 млрд грн. Згідно інформації Inzhur, купонна дохідність у перший рік – 25% з купонним періодом 35 днів, номінальна вартість облігації – 1 тис. грн, дата погашення облігацій – 26 липня 2029 року.

Заявлений мінімальний внесок у ЗНПІФ Inzhur MilTech – від 1 тис. грн.

"Ви даєте ресурс, ми на нього робимо дрони, військові використовують їх за призначенням, а ви на цьому заробляєте. Це інструмент, де ваш дохід працює разом з українським виробництвом – і точно проти інтересів ворога", – наведено на сайті слова засновника та СЕО "Вирій Індастрі" Олексія Бабенка.

Зазначається, що Inzhur виступає андеррайтером випуску облігацій "Вирій Індастрі" та організує їх розміщення серед роздрібних інвесторів, а також банків і страхових компаній.

Журжій у повідомленні до учасників іншого фонду – Inzhur RЕІТ, вартість активів якого за інформацією на сайті складає 6,34 млрд грн, а число учасників – 95 тис., повідомив про можливість короткострокових значних інвестицій вільних коштів і цього фонду у облігації "Вирій Індастріз".

За словами Журжія, фонд може спрямувати до 2 млрд грн безпосередньо в облігації "Вирій Індастрі" або компанії, які на 100% належать REIT у фонд Inzhur MilTech, який і володітиме цими паперами.

Vyriy Industries – це українська оборонно-технологічна компанія та один із найбільших виробників FPV-дронів і комплектуючих для них. Власником компанії є Олексій Бабенко, який теж є співвласником інтернет-видання "Бабель".

У липні цього року Державне бюро розслідувань (ДБР) у ході розслідування можливого завищення вартості безпілотних літальних апаратів виробником "Вирій" перевіряло інформацію про начебто задіяння мережі підприємств та ФОП з ознаками фіктивності для штучного формування витрат і 7 липня провело обшуки в компанії, а також у її власника Бабенка.

Згодом, 22 липня, Печерський райсуд Києва відмовив ДБР накласти арешт на 32 млн грн, які було вилучено під час проведених у "Вирій" обшуків, після чого кошти було повернуто компанії.

Компанія повідомила, що її виручка за 2025 рік склала 11,2 млрд грн, EBITDA – 2.1 млрд грн, власний капітал – більше 2 млрд грн.