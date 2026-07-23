Nestle у I пів.-2026 наростила продажі в Україні на 19,3%, інвестувала 5 млрд грн

Nestlé в Україні у першому півріччі 2026 року збільшила продажі в країні на 19,3% в грошовому вимірі (в гривні) та на 10% – в натуральному, тоді як весь український ринок FMCG в категоріях, в яких представлена компанія, зріс у цей період відповідно на 15% та на 6%, повідомив генеральний директор Nestlé в Україні та Молдові Роман Янович.

"Це сигнал інвестувати", – прокоментував він такі результати на брифінгу в Києві у четвер та пояснив, що в цілому Група Nestlé збільшила продажі у світі у першому півріччі цього року на 3,6%, тобто Україна є драйвером росту для компанії.

За його словами, у першому півріччі 2026 році компанія інвестувала 5 млрд грн у свою діяльність в Україні, з яких 200 млн грн – у розвиток фабрик в Україні та 4,8 млрд грн – у розвиток продуктових категорій.

"Вклавши 5 млрд грн в першій половині року, ми плануємо до кінця 2026 року інвестувати співмірну до минулого року суму на рівні 10 млрд грн, щоб нарощувати виробництво та підтримувати досягнуту динаміку зростання", – сказав гендиректор.

Він уточнив, що інвестиції у розвиток фабрик за результатами цього року має скласти 1 млрд грн.

Янович уточнив, що всього було продано 56 тис. тонн продукції. В категорії кондитерських виробів зростання продажів склало у січні-червні цього року 18% у гривні та 6% в об'ємах, кулінарії – відповідно 12% та 2%, розчинній каві – 16% та 4%, харчуванні для немовлят – 20% та 7%, іншому харчуванні для дітей – 20% та 10%, кормах для тварин – 20% та 10%.

За його словами, особливо швидко зростає ринок кави у капсулах, де компанії вдалося збільшити продажі на 30% в грошовому та на 16% у натуральному виразі. Цей ринок невеликий, але має потенціал ще подвоїтися-потроїтися, зауважив гендиректор.

Гендиректор зазначив, що Nestlé сьогодні займає приблизно половину українського ринку кетчупу з ТМ "Торчин" та какао з ТМ Nesquik та третину ринку соусів з ТМ "Торчин".

Він додав, що в рамках світових кампаній в Україні наразі активно просувається продукція під ТМ Felix та ProPlan в категорії кормів для тварин та KitKat в категорії кондитерської продукції, тоді як в рамках локальних кампаній просуваються ТМ "Світоч", "Торчин", "Мівіна", кавові капсули Dolce Gusto, Nesquik.

Окрім того на брифінгу представники компанії повідомили про плани розширення цього року лінійки продукції в кулінарії, яка має вже більше 100 позицій, приблизно на 20%. При цьому найбільшими темпами зростає "азійська лінійка" – на 20-25%, а у категорії заливної вермішелі у стаканах це зростання є тризначним.

На думку Яновича, потенціал для покращення позицій є у "Світоча" та у кавовому бізнесу, де компанія має амбіцію з другого місця піднятися на перше, яке зараз займає Jacobs.

Гендиректор заявив, що у зв'язку зі збільшенням ворожих обстрілів складів питання логістики наразі є №1, тож компанія на випадок критичної ситуації розробила схему, як доставляти товари в мережі супермаркетів напряму без залучення їх розподільчих центрів.

Ще однією проблемою він назвав дефіцит кадрів, через який на одному з підприємств компанії довелося збільшити зарплату на 30%. В той же час Янович вказав, що хоча в компанії й розглядали варіанти залучення іноземців, але все ж намагаються знайти кадри саме серед українців.

Янович також повідомив, що за перше півріччя 2026 року сума благодійної допомоги склала понад 120 млн грн, а всього від початку повномасштабної війни компанія передала благодійної допомоги на суму понад 2 млрд грн.

В Україні Nestlé розпочала діяльність 1994 року з відкриття представництва. У 1998 році придбала контрольний пакет акцій ЗАТ "Львівська кондитерська фабрика "Світоч", а з 2018-го володіє 100% акцій підприємства. У травні 2003 року в Києві засновано ТОВ "Нестле Україна", а наприкінці того року Nestlé стала власником 100% акцій підприємства "Волиньхолдинг".

У 2010 році Nestlé SA придбала ТОВ "Техноком" у Харкові, виробника продуктів швидкого приготування під ТМ "Мівіна". У 2012 році у Львові було створено Nestlé Business Service (NBS Europe), який є одним із семи сервісних центрів Nestlé у світі та надає послуги з підтримки підрозділів Nestlé у понад 40 країнах світу.

Під час війни Nestlé інвестувала EUR43 млн у будівництво четвертої фабрики в Україні – у Смолигові Волинської обл. з виробництва вермішелі, яка була відкрита у квітні 2025 року, та планує збільшити інвестиції в неї до EUR70 млн до кінця 2027 року.

Бізнес Nestlé в Україні представлений такими напрямами: кава та напої, кондитерські вироби, кулінарія (холодні соуси, приправи, супи, продукти швидкого приготування), дитяче та спеціальне харчування, готові сніданки, корми для домашніх тварин.