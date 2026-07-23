"Аврора" інвестувала 1,84 млрд грн у першому півріччі 2026р

Українська мережа магазинів формату one dollar store "Аврора" в січні-червні 2026 року відкрила 133 нових магазинів в Україні, інвестиції cягнули 1,84 млрд грн, повідомив СЕО мережі Тарас Панасенко у Facebook.

"Ми відкрили ще 133 нові мультимаркети й перетнули позначку у 1900 магазинів. Бізнес під час війни дорівнює відповідальність. Маємо одне з найбільших податкових навантажень серед всіх ритейлерів в Україні, майже 5 млрд грн, бо працюємо прозоро і на 100% "в білу". Податки і збори - це 17,5% від чистого виторгу, у т.ч. 6% ПДВ з реалізації та 2% податку на прибуток (…) Інвестували 1,84 млрд грн у першому півріччі. Цифра говорить сама за себе", - повідомив він.

Виторг мережі у першому півріччі цього року збільшився на 30% порівняно з аналогічним періодом 2025 року - до 33,6 млрд грн (з ПДВ).

Серед пріоритетів розвитку Панасенко назвав ветеранський напрям. Сьогодні в компанії працюють понад 150 ветеранів.

"Мета команди ветеранського напряму "Аврори" на чолі з Chief Veterans Officer Михайлом Онуфером - залучати і наймати якомога більше ветеранів. Середовище "Аврори" - безбар’єрне, а ветерани - це нелінійне підсилення команди", - підкреслив Панасенко.

Він також повідомив, що постійно зростає кількість українських виробників-партнерів "Аврора".

"Наші партнери-постачальники активно виходять разом із нами на ринок Румунії. Якісна українська продукція має бути не лише на наших полицях, а й впевнено конкурувати в Європі. І ми готові прокладати цей шлях разом", - наголосив Панасенко.

Він також нагадав, що навесні спільно з фондом прямих інвестицій Horizon Capital запущено програму Aurora Next (залучення капіталу та експертизи для розвитку українських ритейл-компаній), 2026 року планується укласти 2–3 пілотні угоди з інвестиціями по $5–10 млн.

За перші 6 місяців року на благодійні та соціальні ініціативи компанія спрямувала 165 млн грн, загалом від початку повномасштабного вторгнення ця сума сягнула вже 929 млн грн.

"Аврору" було засновано 2011 року Левом Жиденком, Тарасом Панасенком і Лесею Клименко. На кінець 2025 року мережа охоплює понад 1,8 тис. магазинів в Україні та понад 60 у Румунії. Головний офіс торговельної мережі розташовано у Полтаві.

За даними Opendatabot, власником ТОВ "Вигідна покупка", яке розвиває мережу, є кіпрська "Авроритейл Інвестменс Лімітед", її бенефіціар – Лев Жиденко, серед власників – фонди під управлінням Horizon Capital.