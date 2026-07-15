Інвестгрупа ICU додала у свій застосунок перші акції – Райффайзен Банку

Інвестиційна група ICU, один з лідерів у торгівлі державними облігаціями, вперше з моменту запуску у серпні 2021 року свого мобільного застосунку ICU Trade додала в нового акції, ними стали акції найбільшого українського банку з іноземним капіталом – Райффайзен Банку.

"Стартовий пакет акцій, який ми запропонували клієнтам, був повністю викуплений протягом декількох годин навіть без оголошення старту продажів", – йдеться у повідомленні ICU в телеграм.

Інвестгрупа пояснила вибір цього інструменту тим, що Райффайзен Банк є одним із найприбутковіших банків України, має міжнародних акціонерів – Raiffeisen Bank International та ЄБРР, а також потенціал переоцінки у разі нормалізації економічної ситуації та відновлення дивідендних виплат.

Райффайзен Банк, за даними НБУ на 1 червня 2026 року, за розміром загальних активів посідав 4-е місце (280,5 млрд грн) серед 58 банків України. Його чистий прибуток за 5 місяців цього року склав 2,63 млрд грн, за минулий рік – 10,7 млрд грн.

За даними біржі ПФТС, останній біржовий курс акцій Райффайзен Банку в кінці жовтня минулого року складав 0,38 грн за акцію номіналом 0,1 грн, що відповідає капіталізації 23 млрд 368,16 млн грн. Станом на 7 липня цього року ці папери котирувалися на купівлю на рівні 0,3827 грн, на продаж – 0,46 грн.

В останні роки Райффайзен Банк виплачує незначні дивіденди (у 2025 році – 0,7 млн грн) тільки за привілейованими акціями. За простими акціями банк виплачував дивіденди за результатами 2006, 2007, 2013, 2016 – 2020 років. На період воєнного часу Нацбанк заборонив сплату дивідендів.

Станом на початок цього року Raiffeisen Bank International належало 68,21% акцій української "доньки", ЄБРР – 30%, ще 20 фізичним особам – від 0,0614% до 0,0057% кожному, а решта 1,52% – ще дрібнішим міноритарним акціонерам. На початок 2025 року таких міноритаріїв було 109,86 тис.