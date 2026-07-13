Американсько-українська інвестгрупа MITS Capital інвестує у дансько-українську miltech компанію Dropla Tech

Американсько-українська інвестиційна група MITS Capital оголосила про інвестиції в Dropla Tech – дансько-українського розробника систем виявлення вибухових загроз на основі штучного інтелекту та безпілотних наземних транспортних засобів (UGV), що реагують на них та відповідають стандартам НАТО.

"Це партнерство підтримуватиме наступний етап зростання Dropla Tech, оскільки компанія масштабує свої виробничі потужності та поглиблює інтеграцію між оборонними технологічними екосистемами України та Європи. Угода також є частиною ширшої стратегії зміцнення дансько-української оборонно-промислової співпраці для обох сторін", – йдеться у релізі MITS Capital.

Розмір угоди та оцінка компанії не розголошуються.

Заснована чотирма українцями у 2023 році зі штаб-квартирою в данському Оденсе компанія Dropla Tech займається інженерією та операційною діяльністю в Україні (ТОВ "Дропла Тек".

"Ми не шукали капіталу. Ми шукали інфраструктуру", – наводяться у релізі слова співзасновника і генерального директора Dropla Tech В'ячеслава Швайдака.

Він зазначив, що MITS Capital пропонує операційний бек-офіс у різних юрисдикціях, портфель українських оборонних компаній, з якими Dropla Tech може будувати спільні дослідження та розробки, субінтеграцію та взаємодію.

"Для компанії, що масштабується між Данією та Україною, це варте більше, ніж будь-який чек", – наголосив Швайдак.

Згідно з релізом, в рамках партнерства Dropla Tech приєдналася до програми акселерації MITS, яка зосереджена на операційному масштабуванні, виході на ринок НАТО та доступі до експертизи на платформі MITS Capital. Вона стала однією з восьми компаній у третьому пакеті акселератора MITS та першим учасником з когорти, про яку було публічно розкрито.

"Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з командою Dropla Tech як ключовим елементом місії MITS Capital: перемогти Росію в Україні та інтегрувати Україну в європейську оборонну архітектуру", – зі свого боку прокоментував угоду співзасновник і генеральний директор MITS Capital Перрі Бойл.

Dropla Tech створює штучний інтелект, який виявляє малорозмірні вибухові загрози. Флагманський продукт компанії, Blue Eyes Warbox, – це система периферійного штучного інтелекту, яка виявляє та ідентифікує вибухові загрози – міни, саморобні вибухові пристрої та безпілотники-засідки. Вона працює в режимі реального часу за сигналами повітряних датчиків, безпосередньо на тактичному краю та без підключення до хмари. Система також буде використовуватися для гуманітарного розмінування в майбутньому. Blue Eyes кодифікована в Системі запасів НАТО, система наразі розгорнута в підрозділах Збройних сил України та кількох українських службах безпеки.

Паралельно компанія створила дві модульні платформи (UGVs): Dropla 4×4 та Dropla 6×6, які підтримують конфігурації CASEVAC (евакуація поранених), логістики, ISR (розвідка, спостереження та рекогносцирування), RWS (дистанційно керовані бойові модулі) та боротьби з БПЛА.

Третім продуктом Dropla Tech є Dropla Seer, мобільний багатосенсорний розвідувальний комплекс, який поєднує повітряні та наземні датчики з обробкою даних на основі штучного інтелекту Blue Eyes для післявоєнної гуманітарної розмінної діяльності.

У серпні 2025 року Dropla Tech отримала EUR2,4 млн від Maj Invest, Експортно-інвестиційного фонду Данії (EIFO), Final Frontier та інших інвесторів для прискорення своїх можливостей використання периферійного штучного інтелекту. Як заявлено у релізі, менш ніж за рік компанія збільшила кількість підтверджених виявлень вибухових загроз в Україні з кількох сотень до понад 5000, з точністю понад 90%.

У липні 2026 року компанія оголосила про початок інтеграції своїх UGV у MOSAIC UXS, програмне забезпечення для місій на базі штучного інтелекту, розроблене німецькою Quantum Systems. Раніше, на Eurosatory 2026, Dropla Tech підписала меморандум про співпрацю з Frontline Robotics, українським розробником роботизованих систем.

Наступною великою амбіцією Dropla Tech є участь у програмі Build with Ukraine зі збільшенням виробничих потужностей до 3000 UGV на рік, сказав В'ячеслав Швайдак. Портфоліо MITS Capital, яке станом на липень 2026 року включає 20 компаній оборонних технологій, надає Dropla Tech ширшу мережу потенційних технологічних та бізнес-партнерів. Це створює можливості для співпраці в галузі сенсорики, радіоелектронної боротьби, зв'язку та безпілотних систем.

Американсько-українська інвестиційна група MITS Capital була створена на початку 2024 року для спрямування капіталу в оборонно-промислову базу України. Компанія керує MITS Lightning Fund – венчурним фондом ранньої стадії, що інвестує у високопотенційні українські стартапи в галузі оборони та подвійного використання.

Платформа MITS Capital також включає інвестиційно-консультаційний підрозділ MITS Accelerator та ініціативу MITS LAB. Заявлена місія останньої полягає в залученні світового капіталу в оборонно-промислову базу України.

Станом на липень 2026 року портфоліо MITS Capital, згідно релізу, включає 20 компаній. MITS Accelerator випустив дві шестимісячні групи стартапів. Третя група зараз проходить акселерацію, зосереджуючись на критично важливих компонентах оборони, системах зв'язку та управління, програмному забезпеченні на базі штучного інтелекту, передовій зброї, системах боротьби з дронами та автоматизації поля бою.