Перший інвестпроєкт отримав право на безмитне ввезення обладнання за програмою держпідтримки – Мінекономіки

Кабінет міністрів уперше дозволив ввезення обладнання без сплати ввізного мита та ПДВ у межах спеціального інвестиційного договору. Таке право отримало ТОВ "Фіднова Центр" (Черкаська обл.), що виробляє корми для сільгосптварин, повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

"Державна підтримка проєктів зі значними інвестиціями дає бізнесу реальні стимули вкладати кошти у виробництво в Україні. Для нас важливо, щоб інвестори не лише запускали нові потужності, а й розвивали переробку, створювали робочі місця та посилювали економіку регіонів. Проєкт ТОВ "Фіднова Центр" саме про це", – цитує пресслужба заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталія Кіндратіва.

Згідно із повідомленням, у межах державної підтримки інвестор буде звільнений від сплати ввізного мита на суму близько 7,8 млн грн та ПДВ при імпорті обладнання на понад 45 млн грн. Крім того, проєкт передбачає пільги з податку на прибуток і компенсацію вартості об’єктів інженерної та транспортної інфраструктури.

Компанія реалізує у Черкаській області інвестиційний проєкт із реконструкції нежитлових будівель під виробництво високопротеїнових кормових домішок і тваринних жирів.

У Мінекономіки зазначили, що рішення ухвалено в межах спеціального інвестиційного договору, схваленого Кабінетом міністрів у жовтні 2025 року.

В міністерстві зауважили, що державна підтримка проєктів зі значними інвестиціями є складовою політики "Зроблено в Україні". Вона доступна інвесторам, які вкладають від EUR12 млн у визначені законом галузі. Держава може компенсувати до 30% капітальних інвестицій через податкові та митні пільги, а також фінансування інженерно-транспортної інфраструктури.

ТОВ "Фіднова Центр" зареєстроване у листопаді 2023 року. Спеціалізується на виробництві готових кормів для сільськогосподарських тварин. Засновник, кінцевий бенефіціар і керівник – Андрій Огороднік. ТОВ "Фіднова Центр" є частиною інвестиційного проєкту Feednova.

Як повідомлялося, Feednova – інвестиційний проєкт української інвестиційної компанії "Ефективні інвестиції" (нині EFI Group), який реалізується у партнерстві з нідерландською компанією Mada Participations B.V. та українською інвестиційною компанією UMG Investments. Інвестиції у створення першого заводу на Львівщині перевищили $20 млн. Підприємство виробляє високопротеїнові кормові домішки та тваринні жири для сільськогосподарських і домашніх тварин. Комплекс включає чотири виробничі лінії потужністю понад 220 тонн сировини та 90 тонн готової продукції на добу. Продукція використовується у виробництві кормів, органічних добрив, а також як сировина для біодизеля.