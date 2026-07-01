OKKO інвестує понад $120 млн у трансформацію мережі до 2029 року

Мережа АЗК OKKO інвестує понад $120 млн у відкриття 20 АЗК нового формату 3.0 та оновлення ще 60 чинних до 2029 року, повідомив CEO OKKO Group Василь Даниляк.

"Ми, напевно, компанія, яка провела найбільше реконструкцій за часи повномасштабної війни... Ми не лише швидко відновлювали пошкоджені АЗК, але започаткували ще з осені 2022 року програму по апгрейду і перебудові наших автозаправних станцій, за ці роки оновили більше 200 об'єктів. Але бачимо, як змінюються вимоги – тому розробили формат 3.0", – повідомив Даниляк у спілкуванні з журналістами під час престуру у середу.

Перший комплекс такого формату побудовано і відкрито у Ірпені, другий реконструйовано під формат 3.0 у Гатному. Наступний крок – будівництво флагманського трасового комплексу у Звягелі.

Як повідомив Даниляк, інвестиції в будівництво АЗК в Ірпені склали біля $3 млн, трасові комплекси у новому форматі орієнтовно будуть коштувати $4-5 млн, а реконструкція чинних трасових біля $2 млн. До 2029 року компанія планує інвестувати понад $120 млн у розвиток формату 3.0, а саме збудувати 20 нових і реконструювати близько 60, таким чином охопити біля 20% мережі.

Акценти нового формату – на технологічності, діджиталізації клієнтського шляху (OKKO PAY, OKKO Drive, система Smart Kitchen), розширеному фуд-сервісі, енергонезалежності та розвитку інфраструктури для електромобілів, простій навігації, безбар'єрності, сучасному дизайні. Зокрема, в складі АЗК з'явились ОККОворкінги – кімнати для дзвінків і онлайн-зустрічей, всесезонна тераса, кімнати для дітей тощо.

Окрім дахової СЕС у новому форматі сонячні панелі встановлені ще як навіс над зарядними комплексами. В цілому на АЗК в Ірпені встановлено сонячну електростанцію потужністю 69 кВт, у Гатному – 48 кВт із перспективою збільшення до 100 кВт. У період пікової генерації ці потужності здатні покривати до 50% власного споживання електроенергії комплексу. У поєднанні з генераторами та резервним живленням це дозволяє АЗК залишатися функціональними навіть під час перебоїв з електропостачанням. До кінця 2026 року сонячні електростанції працюватимуть більш ніж на 300 АЗК мережі із сумарною потужністю понад 6 МВт.

У планах компанії, за словами Даниляка, також встановлення СЕС поруч з АЗК, "де можливо взяти в оренду земельну ділянку". Зокрема, це вже зроблено в Калинівці, у найближчому часі така міні-СЕС з'явиться у Іванкові.

OKKO розвиває напрям електромобільності з 2014 року, коли першою серед мереж АЗК України почала будувати системну зарядну інфраструктуру. Сьогодні це близько 100 Ultra Fast Chargers на 63 локаціях. У новому форматі на АЗК зона зарядки винесена під окремий навіс із сонячними панелями, відокремлений від паливного потоку.

"Разом із Європейським банком реконструкції та розвитку компанія готує програму фінансування на $10 млн для розвитку мережі швидкісних зарядних станцій", – повідомив Даниляк.

За словами віцепрезидента OKKO з маркетингу та розвитку Василя Дмитріва, компанія зараз конкурує не тільки з заправками, а з фастфудами, ресторанами та магазинами. На OKKO 3.0 функціонує повноцінний гастрономічний простір, представлені українська, європейська та азійська кухні, додатково є секція готових страв: супи, основні страви та гарніри, салати, бургери, піца, WOK, паста. Ключова відмінність нового формату – відкрита кухня. Завдяки розширеній кухонній інфраструктурі компанія отримує можливість одночасно працювати з кількома гастрономічними напрямами – зокрема готувати страви "з-під ножа". OKKO залишається мережею №1 в Україні за продажами кави: у 2025 році клієнти придбали майже 34 млн горняток. У новому форматі АЗК кавова зона розширена, зокрема у Гатному пропонується понад 150 кавових позицій.