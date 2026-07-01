S1 REIT залучила понад 110 млн грн, кількість інвесторів перевищила 1 тис.

Інвестиційна компанія S1 REIT, яка спеціалізується на залученні роздрібного інвестиційного капіталу за моделлю REIT, за рік залучила понад 1 тис. унікальних інвесторів, загальний обсяг залучених коштів становить більше 110 млн грн, повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" пресслужба компанії.

"Середня кількість сертифікатів на одного інвестора становить 348. А загальний обсяг залучених коштів вже перевищив 110 млн грн", – повідомив комерційний директор S1 REIT Віктор Бойчук.

Зазначається, що понад 15% інвесторів вклалися у два чи більше фондів інвесткомпанії.

За словами Бойчука, найактивніше зростання кількості інвесторів відбулося після старту продажів сертифікатів фонду "S1 Plaza Позняки", коли за кілька тижнів кількість інвесторів зросла учетверо.

Як повідомлялося, девелопер Standard One розпочав будівництво S1 Plaza Позняки на Лівому березі столиці. В активах фонду "S1 Plaza Позняки" будуть комерційні площі торгового центру біля метро Позняки у Києві. Загальна площа об’єкта становить близько 5 тис. кв. м, емісія нового фонду – 600 млн грн. Первинна інвестиція – 1 тис. грн, доінвестиція – 100 грн. Запланований прибуток "S1 Plaza Позняки" складає 10,4% річних у валюті.

S1 REIT – інвестиційна компанія у складі S1 Group. Компанія працює за моделлю Real Estate Investment Trust (REIT), надаючи інвесторам можливість брати участь у володінні та отриманні доходу від прибуткових об’єктів без прямого управління активами.

У портфелі компанії три діючі фонди – "S1 ВДНГ", S1 Obolon та "S1 Plaza Позняки". Активами цих фондів є дохідна нерухомість на базі девелоперських проєктів від Standard One.