URIF проводить комплексну оцінку 4-х пріоритетних секторів для затвердження додаткових інвестицій у 2026р

Українсько-американський інвестиційний фонд відбудови (URIF) розглядає майже 300 потенційних проєктів та наразі проводить комплексну оцінку своїх пріоритетних секторів - енергетики, технологій, транспорту та логістики, а також критично важливих мінералів для затвердження кількох додаткових інвестицій у 2026 році.

Як повідомлялося, четверте засідання Управлінської ради URIF було проведене на полях Конференції з відновлення України (URC) у Гданську. Під час засідання рада обговорила угоду про співпрацю між Міжнародною фінансовою корпорацією розвитку США (DFC) та Багатостороннім агентством з гарантування інвестицій (MIGA), яка забезпечить страхування політичних ризиків (PRI) для інвестицій фонду та допоможе залучати донорський капітал і мобілізувати приватне фінансування.

Крім того, ухвалено рішення щодо подальшого операційного запуску фонду, зокрема затверджено початковий перелік (whitelist) офтейк-партнерів у сфері критичних мінералів.

На попередньому засіданні Управлінської ради у березні URIF оголосив про свою першу інвестицію в українську компанію Sine Engineering, яка розробляє новітні dual-use технології автономності безпілотників і працює у сфері систем радіозв’язку та керування БПЛА. Мета фонду на 2026 рік - підписання щонайменше трьох інвестугод.

URIF засновано міжурядовою угодою у квітні 2025 року із початковим капіталом $150 млн, сформованим у рівних частках внесками України та американської корпорації DFC. Інвестиційним радником фонду виступає компанія Alvarez & Marsal.