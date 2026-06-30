EFI Group інвестувала EUR5 млн у новий завод з виробництва упаковки з целюлози – СЕО

Інвестиційна група EFI Group інвестувала EUR5 млн у новий завод з виробництва упаковки в Житомирі, який став четвертим виробником цієї продукції у портфелі групи, повідомила СЕО EFI Group Ольга Батова.

"Ми місяць тому запустили маленький завод з 5 млн євро інвестицій в Житомирі. Це четвертий завод по упаковці, він працює на целюлозі, а три інші на макулатурі", – написала Батова в коментарях до свого посту щодо представленого на URC 20256 проєкту NovaSklo, відповідаючи на питання співвласника "Заводу преформ" Дениса Миргородського щодо нових проєктів.

В пресслужбі EFI Group поки не надали подробиць про нове виробництво в Житомирі.

Наразі, згідно з інформацією на сайті групи, серед виробників упаковки в активі компанії Житомирський картонно-паперовий комбінат, що спеціалізується на випуску горбкуватих прокладок для яєць, а також гофрокартону та його складових (тарний картон та папір для гофрування).

Також у складі групи ТОВ "Сем Екопак", який у 2023 році було релоковано з смт Томаківки Дніпропетровської області в Самбір Львівської області та створено основну лінію з виробництва упаковки з пульперкартону для харчових продуктів, зокрема для фруктів (яблук, динь, ківі тощо), ягід, упаковку для пляшок.

У квітні поточного року засновник EFI Group Ігор Ліскі написав у Facebook про проєкт Рulp Master – створення паперового одноразового посуду та паперової упаковки з целюлозного волокна.

"Сьогодні в Україні немає власного первинного целюлозного волокна – ринок залежить від імпорту. Ми обрали це змінити. Наша мета – створити систему виробництва целюлози з побічних продуктів рослинництва та вирощування фруктів", – написав він тоді.

Інших подробиць він не повідомив.

EFI Group засновано 2007 року. Опікується реалізацією бізнес-проєктів в Україні. Сфери інвестування – healthcare та medtech, паперова, харчова та деревообробна промисловості, постачання сільгосппродукції.

Серед бізнесів – підприємство з виробництва тваринних жирів і кормових добавок для тварин Feednova, завод з виробництва меду "Біхайв", медмережа "Медична зірка", Житомирський картонний комбінат, "Сем Екопак", лісопереробник "Форест технолоджі", постачальник сільгосппродукції "Ефі Агро", медичний онлайн-хаб Doc.ua тощо.