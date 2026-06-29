Activitis планує залучити $85 млн на розвиток цифрової фінансової екосистеми WEAGRO, eDilo та WEAGROBANK

Українська фінансово-технологічна компанія Activitis планує залучити в проєкт розвитку цифрової фінансової екосистеми WEAGRO, eDilo та WEAGROBANK $85 млн на додаток до $15 млн власного внеску та оцінює доходність IRR цього проєкту у 48,3%.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", компанії представила свій проєкт на заході "Від відновлення до конкурентної переваги: чому ІКТ- та телекомунікаційний сектор України є привабливим для інвестицій", організованому BDO Україна на полях Конференції з відновлення України URC 2026 у Гданську минулого тижня.

Зазначається, що проєкт вже перебуває на стадії реалізації, він включений у перелік проєктів на інвестпорталі, підготовлений Київською школою економіки в кооперації з Міністерством економіки, екології та сільського господарства за підтримки UK International Development.

Згідно з презентацією, протягом наступних трьох років Activitis планує забезпечити фінансування постачальників і покупців за моделлю B2B Buy Now Pay Later (BNPL) на $582 млн, залучити 3 тис. активних користувачів цифрового банківського сервісу для фермерів, емітувати понад 10 тис. бізнес-карток для мікро-, малих і середніх підприємств, а також довести частку транскордонного фінансування ланцюгів постачання до 20% кредитного портфеля.

Цільовою аудиторією проєкту компанія називає близько 1 млн мікро-, малих і середніх підприємств України.

Під час презентації представник Activitis висловив переконання, що відновлення української економіки значною мірою залежатиме від доступності швидкого фінансування для малого та середнього бізнесу, який традиційно має обмежений доступ до кредитних ресурсів.

"Справжнє відновлення України почнеться не з десяти великих угод. Воно почнеться з мільйонів малих", – зазначив він.

За словами представника компанії, вона бачить своїми клієнтами насамперед підприємства, які через відсутність достатньої застави або складність банківських процедур мають ускладнений доступ до традиційного кредитування, намагаючись до мінімуму скоротити прийняття рішення про фінансування та робити його онлайн без паперового документообігу.

Як повідомлялося, платформа WEAGRO була запущена у березні 2024 року як сервіс аграрного фінансування для фермерських господарств із земельним банком 50-750 га та постачальників матеріально-технічних ресурсів. Вона дає змогу аграріям купувати насіння, засоби захисту рослин, добрива, техніку та інші ресурси з відтермінуванням платежу, а постачальникам – отримувати оплату одразу після укладення угоди.

Сервіс eDilo був запущений у березні 2024 року та позиціонується як перший в Україні B2B-сервіс Buy Now Pay Later (BNPL) для малого та середнього бізнесу. Він дозволяє компаніям оплачувати товари та послуги в розстрочку, тоді як постачальник отримує кошти одразу після укладення угоди. Сервіс працює з підприємствами різних галузей, зокрема торгівлі, будівництва, медицини, HoReCa та промисловості.

У жовтні 2025 року Activitis і Piraeus Bank оголосили про створення WEAGROBANK – цифрового банківського сервісу для фермерів, який працює на банківській інфраструктурі Piraeus Bank.

Activitis заснована у 2013 році та спеціалізується на кредитуванні й факторингових послугах. Компанія повідомляє, що її кредитний портфель становить $115 млн, власний капітал – $28 млн, а її послугами скористалися понад 5 тис. підприємств.