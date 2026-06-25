ЄІБ оголосив про новий пакет підтримки України більше як на EUR470 млн на житло, інфраструктуру та зміцнення приватного сектору

Група Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) на Конференції з питань відновлення України (URC 2026) в Гданську (Польща) оголосила про новий пакет підтримки України – понад EUR470 – млн для зміцнення інвестицій приватного сектору та критичної інфраструктури, включаючи житло та дороги, мости та прикордонну інфраструктуру, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна у пресслужбі ЄІБ.

Як повідомляється, більшість фінансування здійснюється у формі позик ЄІБ, підкріплених гарантіями Європейського Союзу.

"Кожен елемент підтримки, оголошеної сьогодні, поєднується, щоб допомогти Україні відбудуватися швидше та сильніше. Від житла та інфраструктури до приватних інвестицій та ефективнішої реалізації проектів, цей пакет відображає довгострокові зобов’язання ЄІБ перед Україною та її європейським майбутнім", -.сказав віце-президент ЄІБ Карл Нехаммер, який контролює діяльність Банку в Україні.

Основним компонентом є EUR80 млн, які ЄІБ виділить Європейському флагманському фонду реконструкції України (European Flagship Fund for the Reconstruction of Ukraine) – фонду акцій, що підтримується ЄС, який розробляється разом з Комісією та кількома державами-членами та, як очікується, мобілізує понад EUR1 млрд державного й приватного акціонерного капіталу. Цей фонд, яким керують Amber Infrastructure та Dragon Capital, є важливим кроком у залученні інституційних та приватних інвестицій для відновлення України. Він інвестуватиме в українські компанії та стратегічні проекти у сфері відновлюваної енергетики, транспорту, цифрової інфраструктури, виробництва та інших секторів, що сприяють реконструкції, інноваціям, економічному зростанню та інтеграції з ЄС.

Пакет також включає кредит у розмірі EUR100 млн для Укрексімбанку, а також гарантії ЄС для ПриватБанку та Укргазбанку, які мають на меті вивільнити близько EUR500 млн для фінансування майже 10 тис. українських малих та середніх підприємств (МСП), підтримуючи "зелені" інвестиції, енергоефективність та підприємства, що постраждали від війни з Росією або працюють поблизу зон конфлікту.

"Україна не чекає миру, щоб розпочати відбудову. Вона ремонтує дороги, відновлює системи водопостачання, будує будинки та підтримує бізнес, поки триває війна. Сьогоднішні угоди з групою ЄІБ допоможуть Україні зробити більше з цього. І водночас наблизитися до Європейського Союзу", – сказала європейський комісар з питань розширення Марта Кос.

Пакет підтримки також передбачає фінансування критично важливої інфраструктури через Міністерство розвитку громад та територій України. Він включає кредит ЄІБ у розмірі EUR50 млн, доповнений грантом ЄС у розмірі EUR50 млн, на будівництво соціального житла в містах Кременчук, Кропивницький, Львів, Миколаїв та Житомир. Фінансування доповнюється технічною допомогою для підтримки реалізації програми. Очікується, що на першому етапі буде побудовано від 1 тис. до 1,600 тис. житлових од. та закладено основу для майбутніх програм соціального житла по всій країні. Після цього буде реалізовано "Програму енергоефективного відновлення багатоквартирних будинків", яка завершується для реалізації Фондом енергоефективності України.

Додатковий грант ЄС міністерству в розмірі EUR25 млн прискорить ініціативу ЄІБ "Відновлення водних ресурсів України" у розмірі EUR100 млн, яка допоможе відновити системи водопостачання та очищення стічних вод по всій країні.

Нове фінансування, що також включає кредит у розмірі EUR96 млн на ремонт доріг, мостів та прикордонної інфраструктури, доповнюється технічною допомогою Агентству з відновлення України. Інвестиції зміцнять "Смуги солідарності" ЄС, сприяючи торгівлі з Україною та поглиблюючи економічні зв’язки з ЄС.

ЄІБ, Європейська Комісія (ЄК) та уряд України підписали Меморандум про взаєморозуміння, що засновує Ініціативу безпеки та зв’язків, яка забезпечує основу для прискорення зв’язків України з ЄС. Мета полягає у визначенні стратегічних пріоритетів та спрямуванні майбутніх інвестицій та консультаційної підтримки в транспортну, енергетичну та цифрову інфраструктуру, допомагаючи забезпечити безпечні та ефективні зв’язки для переміщення товарів, людей, енергії та даних. Першим заходом Ініціативи буде підготовка нової програми "Західна прикордонна інфраструктура України" для модернізації пунктів пропуску на кордоні, що з’єднують Україну з ЄС та Молдовою.

"Ці угоди – це інвестиції у стійкість, відновлення та майбутню інтеграцію України з Європейським Союзом. Разом з Європейським інвестиційним банком та Європейською комісією ми відбудовуємо критично важливу інфраструктуру, розширюємо соціальне житло, відновлюємо системи водопостачання, зміцнюємо зв’язок з Європою та створюємо нові можливості для українського бізнесу", – сказав віце-прем’єр-міністр України з питань відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, ця підтримка допомагає громадам відновитися сьогодні, водночас закладаючи основу для сталого зростання та реконструкції на десятиліття вперед.

Окрім фінансування, пакет допомоги включає нові ініціативи, розроблені спільно з ЄК, урядом України та партнерськими міжнародними фінансовими установами для посилення зусиль з реконструкції. До них належать "Ініціатива безпеки та зв’язку", яка спрямовуватиме майбутні інвестиції та консультаційну підтримку в транспортній, енергетичній та цифровій інфраструктурі, ініціатива GROUND (Governance Reform for the Operationalisation of Ukraine’s Reconstruction and Development – реформа управління для впровадження реконструкції та розвитку України) щодо покращення підготовки та реалізації проектів, а також спільний документ ЄІБ та Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), в якому окреслено пріоритети енергетичної стійкості, відновлення та інтеграції України з енергетичним ринком ЄС.

Ініціативу GROUND було представлено на засіданні Керівного комітету Платформи донорів України високого рівня, що відбулося на полях Конференції з відновлення України. Перший етап ініціативи допоміг визначити шляхи посилення потенціалу України щодо ефективнішої реалізації проектів реконструкції. Ключові сфери включають покращення координації уряду, реалізації проектів, механізмів їх реалізації та розвитку робочої сили.

Група ЄІБ присутня в Україні з 2007 року. Завдяки цим останнім зобов’язанням, підтримка України з боку Групи ЄІБ сягає EUR4,5 млрд від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.