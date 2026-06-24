Профільний комітет Ради спробує переконати Мінфін для прийняття закону про інвестрахунки – глава комітету

Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики просуває цілий ряд законопроєктів щодо покращення роботи ринку капіталів, але найскладнішим з точки зору прийняття є законопроєкт про інвестиційні рахунки через спротив Міністерства фінансів, повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

"Інвестиційні рахунки – найбільш складний законопроєкт, тому що Мінфін дійсно проти. Будемо якось домовлятися, а що робити?" – сказав він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Голова комітету нагадав, що вже подані законопроєкти про сек’юритизацію, про дерегуляцію емісії цінних паперів, про інвестиційні рахунки, розроблені разом з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

"Працюємо над недержавними пенсійними фондами. Тобто в нас там сила-силенна планів", – зазначив Гетманцев.

На його думку, новий голова НКЦПФР Олексій Семенюк, який очолив її на початку року, "більш адекватний чи просто адекватний", ніж попередній керівник цього фінансового регулятора.

Щодо ще одного законопроєкта – про створення інфраструктурного холдингу на ринках капіталу із іноземним стратегом, глава комітету повідомив, що він тільки поступив у парламент і його треба детально обговорити на всіх рівня. "Поки однозначного рішення щодо нього нема", – констатував Гетманцев.

Відносно законопроєкту щодо регулювання ринку криптоактивів в Україні, голова комітету зауважив, що по ньому нічого поки не змінилося.

"Важко ця дискусія йде з регуляторами. Але ринок ми легалізуємо. Думаю, що на липень вийдемо з цим законом. Хоча я розумію, що вже проштрафувався в частині того, що давав прогнози", – сказав Гетманцев.

Водночас він додав, що робота над законопроєктом йде, і разом із головою робочої групи першим заступником голови комітету Ярославом Железняком вони робитимуть все необхідне для прийняття цього документу.