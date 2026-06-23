Інтерфакс-Україна
Інвестиції
21:01 23.06.2026

BGV Group Management та "Veolia в Україні" оголосили стратегічне партнерство в проєктах екологічної трансформації

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BGV Group Management та "Veolia в Україні" оголосили стратегічне партнерство в проєктах екологічної трансформації

Інвестиційна компанія BGV Group Management та "Веолія Холдинг Україна", що входить до групи Veolia – світового лідера у сферах управління водними ресурсами, відходами та енергією, підписали Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво, повідомили  у пресслужбі компанії.

Співробітництво охоплює широке коло напрямів: інфраструктуру, відновлювану енергетику, водопостачання та очищення води, генерацію тепла та електроенергії з  відходів (waste-to-energy), а також управління відходами. У межах Меморандуму сторони спільно забезпечуватимуть підготовку, інвестиційну експертизу та подальшу реалізацію проєктів.

"Поєднання глобальної експертизи та масштабу компанії Veolia і нашої спроможності виступати інвестиційним партнером, структурувати та фінансувати складні проєкти в Україні створює реальний потенціал. Ми бачимо тут не лише інвестиційну логіку, а й внесок у відбудову та розвиток країни на сучасних, сталих засадах", – зазначив Олексій Тимофєєв, член Ради директорів BGV Group Management.

За словами CEO "Veolia Україна" Євгена Калініна, Україні потрібна не просто відбудова, а модернізація інфраструктури за найкращими стандартами. "Партнерство Veolia та BGV Group Management поєднує міжнародну експертизу та українські інвестиції для реалізації проєктів у сферах водопостачання, енергетики та управління відходами. Це дозволить громадам отримувати сучасну та енергоефективну інфраструктуру", – зазначив Калінін .

BGV Group Management – українська інвестиційна компанія, заснована у 2015 році підприємцем Геннадієм Буткевичем, співвласником корпорації АТБ. Група інвестує у видобуток та переробку критичних мінералів, енергетику, девелопмент та виробництво будівельних матеріалів, ритейл, освіту й спорт.

Група Veolia є світовим галузевим  лідером, присутня у 56 країнах.  Через три взаємодоповнювані напрями – управління водою, відходами та енергією – Veolia розвиває доступ до ресурсів, зберігає наявні ресурси та відновлює їх. У 2025 році консолідована виручка Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) становила близько EUR44,4 млрд. В Україні група Veolia представлена понад два десятиліття.

 

Теги: #меморандум #компанія

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