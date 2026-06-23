Зберегти або збільшити інвестиції у 2026р планує 87% AmCham в Україні, найбільші виклики – безпека та бронювання

Інвестиційні плани 54% опитаних Американською торгівельною палатою (AmCham) її компаній-членів інвестують у цьому році на рівні минулого, ще 33% збільшили інвестиції, тоді як про їх скорочення заявили лише 13%, свідчать результати опитування "Ведення бізнесу у воєнній Україні", проведеного палатою спільно з Citi Україна.

Згідно з ними, 92% зі 112 респондентів повністю функціонують в Україні після більш ніж чотирьох років повномасштабної війни, тоді як у подібному опитуванні у січні таких було 90% зі 137, тоді як решта функціонують частково.

Щодо пошкоджень, то як і на початку року у 47% опитаних компаній були пошкоджені заводи/фабрики/потужності/склади/офіси. Частка повністю відновлених зросла за цей час з 46% до 47%, частково відновлених – з 34% до 39%, а тих, що залишаються пошкодженими, скоротилася з 19% до 15%.

Зазначається, що у 87% респондентів фінансові результати у другому кварталі 2026 року були не гіршими, ніж за аналогічний період 2025 року, а 63% оцінюють свої показники як стабільні або кращі порівняно з довоєнним 2021 роком. У січневому опитуванні 79% респондентів повідомили про фінрезультати у 2025 році на рівні попереднього року або краще.

Опитування також показало значний вплив війни на персонал бізнесу: 50% компаній повідомили про поранення своїх співробітників (у січневому опитуванні – 57%), 37% (38%) – про загибель працівників. У 87% (85%) компаній співробітники нині проходять службу в Збройних силах України, а 60% (64%) уже працевлаштовують ветеранів.

Найбільшими викликами для бізнесу респонденти назвали безпеку працівників – 82% (у січні – 79%), мобілізацію та бронювання персоналу – 71% (61%), а також російські ракетні атаки на критичну інфраструктуру та бізнес-активи – 63% (63%).

Замикають п'ятірку найбільших викликів здоров'я та психічний стан співробітників – 50% (47%) та залучення та збереження топ-кадрів – 44% (35%), тоді як проблема перебоїв з комунальними послугами (електроенергія, водопостачання, тощо) опустилася на шосте місце – 34% (45%).

За оцінкою 80% компаній, до кінця 2026 року бізнес-клімат в Україні переважно залишатиметься у режимі виживання та стійкості, тоді як лише 12% очікують появи перших ознак відновлення, а 3% – переходу до стабільного зростання. При цьому 68% респондентів вважають неможливим досягнення припинення вогню або сталого мирного врегулювання вже у 2026 році (у січні – 56%).

Серед кроків, які, на думку бізнесу, найбільше допомогли б компаніям працювати в Україні, респонденти найчастіше називали забезпечення верховенства права, боротьбу з корупцією та ефективну судову реформу – 80% (у січні – 86%), посилення безпеки та оборони, розмінування територій – 55% (47%), а також стабільність податкового законодавства – 44% (44%).

Опитування проводилося з 21 травня по 16 червня 2026 року серед 112 керівників і топменеджерів компаній-членів Американської торговельної палати в Україні. Повний звіт доступний на сайті AmCham Ukraine.

Джерело: https://chamber.ua/wp-content/uploads/2026/06/AmCham_Citi_Survey_UA.pdf?utm_source