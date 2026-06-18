Інтерфакс-Україна
Інвестиції
21:39 18.06.2026

BALEX company інвестує $15 млн у новий виробничо-логістичний комплекс в індпарку "Біла Церква"

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BALEX company інвестує $15 млн у новий виробничо-логістичний комплекс в індпарку "Біла Церква"

Українська група компаній BALEX інвестує понад $15 млн у створення нового виробничо-логістичного комплексу, який з'явиться у складі індустріального парку "Біла Церква", церемонія закладання капсули відбулася 18 червня в рамках форуму "Industrial Evolution: Виробництво вмикає економіку".

Група компаній BALEX – технологічний партнер харчової індустрії,  найбільший в Україні комплексний виробник пресованих дріжджів, наповнювачів, сухих сумішей, поліпшувачів, кондитерських глазурей і мас, рослинних компонентів та крафтового пива.

Як розповів на форумі CEO групи компаній BALEX Станіслав Гайдай, вже під час війни, у 2023р, компанія придбала недобудований об'єкт і запустила на ньому виробництво рослинних вершків. "На окружній міста Харкова ми створили одне з найуспішніших підприємств виробництва цієї продукції.  І зараз тут (в ІП "Біла Церква") будуємо нові потужності в 11 тис.кв.м. Там буде три виробництва, логістика... Ми будемо перші в Україні виробляти рослинні вершки на експорт", – повідомив він.

Він підкреслив, що в Харкові теж продовжується розвиток потужностей, в цьому році вже запущений R&D-центр. "Найголовніший наш рушій, може це звучить банально, це відповідальність, в першу чергу, за себе, за наших людей, за наші команди. І саме це далі рухає бізнес, розвиває економіку, і творить такі неймовірні індустріальні парки", – сказав Гайдай.

Будівництво виробничого комплексу BALEX буде реалізовано на території площею 7,8 га в межах Індустріального парку "Біла Церква". Проєкт передбачає три черги розвитку протягом 2026-2030 років.

Перша черга включатиме виробництва наповнювачів, глазурей і кондитерських мас, продуктів на рослинній основі, а також об'єкти supply chain інфраструктури. Загальна площа забудови першої черги становитиме 11 378 кв.м.

Участь у церемонії закладання капсули взяли представники державної влади, місцевого самоврядування, бізнес-спільноти та партнери проєкту. Серед учасників події – голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник, секретар Білоцерківської міської ради, в.о. міського голови Володимир Вовкотруб, засновник UNIT.City та Індустріального парку "Біла Церква" Василь Хмельницький, засновник Групи компаній BALEX Олександр Бандурка, співзасновник і CEO Групи компаній BALEX Станіслав Гайдай.

ТОВ "Компанія Балекс" створена у 1994 р, статутний фонд 50,6 млн грн, кінцеві бенефіціари Олександр Бандурка (49,85%), Ірина Бандурка (28,25%), Станіслав Гайдай (19,73%). Головний офіс і виробничі потужності BALEX company розташовані в Харкові. Компанія також має представництва у Києві, Львові та Кропивницькому й експортує продукцію до понад 20 країн світу.

За даними опендатабот, за підсумками 2025 р. компанія отримала 169,7 млн грн доходу, що на 27,7% менше ніж за 2024 р, чистий прибуток склав 117,88 млн грн проти 134,4 млн у 2024 р.

Проєкти холдингової компанії UFuture підприємця Василя Хмельницького ІП "Біла Церква" та "Біла Церква 2" включено до Реєстру індустріальних парків у 2018 році. Загальна площа парків становить 70,3 га, площа промислово-складських будівель складе 235,4 тис.кв.м, плануються 30 об'єктів. Станом на 2026 рік у парку працюють 19 резидентів, серед яких є українські й міжнародні компанії.

Проєкт реалізує холдинг UFuture, девелопер – ТОВ "Астробілд". Стратегія розвитку передбачає залучення понад $250 млн інвестицій до 2030 року.

Теги: #інвестиції #біла_церква #індпарк

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