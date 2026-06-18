Інтерфакс-Україна
Інвестиції
18:09 18.06.2026

МХП приглядається до інвестицій в Аргентину

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МХП приглядається до інвестицій в Аргентину

МХП, міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій, вивчає можливості виходу на ринок птахівництва Аргентини, попередньо він виглядає дуже привабливим для експансії, повідомив засновник та CEO МХП Юрій Косюк на інвестиційній конференції Concorde Capital, яку інвесткомпанія провела вперше з 2019 року.

"Зараз дивимося Аргентину… Мені аргентинське птахівництво схоже на птаха додо", – сказав Косюк в четвер у Києві та нагадав історію цього нелітаючого птаха з острова Маврикій, який не мав природніх ворогів, але після відкриття європейцями острову вимер через полювання та розорення гнізд завезеними тваринами.

Косюк привітав реформи президента Аргентини Хав’єра Мілея, який лібералізував економіку та трудове законодавство, обмежив профспілки.

Засновник МХП нагадав історію протистояння з боку європейських виробників, які обмежували постачання української продукції через квоти, після чого українська компанія почала купувати європейські виробництва та швидко зростати вже як лідируючий європейський виробник. За його словами, після угоди про купівлю грецького виробника курятини Nitsiakos МХП випереджає №2 на європейському ринку приблизно в 2,5 рази та має великий потенціал росту.

"Ринок росте. Європейський ринок класний, ледачий – кінь не валявся, щоб щось робить. Катастрофічно великі можливості. В Греції ми виростимо, думаю, в два з половиною рази за півтори роки. І це ми купили лідера ринку", – наголосив Косюк.

Як повідомлялося, МХП у січні-березні 2026 року збільшила виручку європейського операційного сегмента в 2,4 рази порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до $354 млн, а EBITDA зросла у 2,2 рази – до $42 млн.

У серпні 2025 року МХП отримала контроль над іспанською Grupo UVESA, а в травні 2026 року оголосила про намір придбати контрольний пакет грецького виробника курятини Th. Nitsiakos AVEE.

МХП – найбільший виробник курятини в Україні. Займається виробництвом зернових, олії та продуктів м’ясопереробки. Виробничі потужності розташовані в Україні та країнах Південно-Східної Європи.

У першому кварталі 2026 року МХП отримала $85 млн чистого збитку, переважно через негрошові курсові втрати, проти $32 млн чистого прибутку за аналогічний період 2025 року, EBITDA зменшилась на 29% – до $79 млн, тоді як виручка зросла на 31% – до $1 млрд 22 млн.

 

Теги: #мхп #інвестиції #аргентина

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