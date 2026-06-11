Інвесткомпанія Dragon Capital почала інвестувати в miltech

Інвестиційна компанія Dragon Capital з 2025 року почала інвестувати в miltech-сектор, який активно розвивається і в якому Україна є одним зі світових лідерів, повідомив засновник та глава Dragon Capital Томаш Фіала під час дискусії "Добробут нації", яку організувала медіагрупа NV в рамках "Діалогів про майбутнє".

"Україна тут (в цьому секторі) буде лідером. Вже є лідером. Ми самі почали інвестувати в цей сектор минулого року. Тому, що в Україні було створено за останні чотири роки, всі можуть заздрити", – зазначив Фіала.

"І зараз цей сектор, напевно, єдиний сектор в Україні, де не бракує капіталу. Тут, навпаки, багато іноземних інвесторів дуже зацікавлені вкладатися в акції українських виробників зброї. Тож дуже цікавий сектор, який має попереду дуже цікаве майбутнє", – додав засновник та глава найбільшої інвестиційної компанії в Україні.

Він уточнив агентству "Інтерфакс-Україна", що Dragon Capital приглядалася до цього сектору ще раніше – у 2023 році, але тоді утрималася від інвестицій.

За словами Фіали, Dragon Capital наразі інвестує в miltech-компанії не напряму, а через декілька спеціалізованих фондів, заснованих експертами в цьому секторі.

Він також зазначив, що інвестиція в miltech-сектор є своєрідною хедж-інвестицією для інвестгрупи: якщо війна в Україні затягнеться, цей сектор розвиватиметься ще сильніше та інвестиції в нього виглядатимуть ще привабливішими, тоді як за швидкого завершення війни інші проєкти Dragon Capital розвиватимуться швидшими темпами та приноситимуть більшу дохідність.