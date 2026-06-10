Виробник металевих ємностей "Оріон.Груп" інвестував 35 млн грн в мобільний виробничий комплекс – Кисилевський

Фото: https://www.facebook.com/kysylevskyy.official/

Завод з виробництва обладнання та ємностей з нержавіючої сталі "Оріон.Груп" (Київська обл.) інвестував 35 млн грн в запуск мобільного виробничого комплексу, який дозволяє проводити роботи на території замовника, повідомив заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

"Завод з виробництва заводів – тепер на колесах! "Оріон.Груп" запустив унікальний для України мобільний виробничий комплекс. Він дозволяє здійснювати гнуття, зварювання та шліфування металевих конструкцій за межами заводу – на території замовника", – написав він у Facebook у середу.

Кисилевський зазначив, що мобільний комплекс використовується для виготовлення та монтажу ємностей з діаметром понад 5 м, транспортування яких у зібраному вигляді є складним та дорогим або неможливим.

Наразі комплекс задіяний на будівництві біоетанольного заводу в Тернопільській області. Після цього планується використати це обладнання для зведення агропереробного комплексу в індустріальному парку в Хмельницькій області.

Компанія "Оріон.Груп" виробляє ємності з нержавіючої сталі для потреб пивної, сокової, молочної, біоетанольної, кондитерської, фармацевтичної та хімічної галузей. Крім України, компанія змонтувала заводи та виробничі лінії у 65 країнах світу.

Як написав Кисилевський, у 2011-2013 роках "Оріон.Груп" залучалась французьким консорціумом NOVARKA для будівництва конфайменту (арки) над Чорнобильською АЕС.

"Також компанія займається відновленням заводів, постраждалих від наслідків збройної агресії росії. Компанія відновлює обладнання, технологічні лінії, інженерні системи і т.д.", – йдеться у дописі.

У 2025 році, повідомляє нардеп, обсяг реалізації продукції компанії становив 440 млн грн, сплачено 97 млн грн податків. На підприємстві зайнято 127 працівників.

Продукція "Оріон.Груп" для аграріїв і харчової промисловості продається з компенсацією покупцям 25% вартості від держави.

За даними ресурсу YouControl, компанія зареєстрована 1995 року, статутний капітал 500 тис. грн. Її власниками є керівник Василь Карбан (70%) та його донька Ольга (30%).

За інформацією на сайті компанії, серед реалізованих проєктів, зокрема, обладнання для компаній "Рудь", Roshen, Nestle, "Молокія", "Микулинецький бровар", "Лекхім-Харків", "Біолік Фарма", а також компаній зі США, Данії, Литви, Франції, Німеччини, Єгипта.