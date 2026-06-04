Проєкти газопоршневої генерації "Укрнафти" до 60 МВт будуть підтримані з Фінсько-українського інвестфонду – Шмигаль

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Майже 939 млн грн буде спрямовано на розвиток розподіленої газової генерації в Україні з Фінсько-українського інвестиційного фонду відповідно до рамкової угоди між державами, повідомив перший віце-прем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Відповідне рішення уряд ухвалив за поданням Міністерства енергетики в межах співпраці з Фінляндією", – написав він в Телеграм-каналі в четвер.

За його словами, за рахунок цього фінансування, зокрема, будуть підтримані проєкти АТ "Укрнафта", яка наразі розвиває напрям генерації, насамперед на газі власного видобутку.

"Ідеться про встановлення. газопоршневої електрогенерації в двох областях: до 40 МВт на Івано-Франківщині і до 20 МВт на Львівщині", – зазначив він.

Шмигаль подякував уряду за ухвалене рішення та висловив вдяку фінським партнерам за довіру та підтримку.

Як повідомлялося з посиланням на Шмигаля, Україна цього року планує ввести в роботу 1,5 ГВт нової розподіленої газової генерації, що еквівалентно потужності, встановленій за весь час великої війни.

Водночас ексочільник НЕК "Укренерго" та засновник Ne Gen Володимир Кудрицький прогнозує введення в Україні до кінця 2026 року не більше ніж 300-400 МВТ потужності нових об’єктів розподіленої генерації замість заявлених урядом 1,5 ГВт.