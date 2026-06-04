Інтерфакс-Україна
Інвестиції
16:51 04.06.2026

Проєкти газопоршневої генерації "Укрнафти" до 60 МВт будуть підтримані з Фінсько-українського інвестфонду – Шмигаль

1 хв читати
Проєкти газопоршневої генерації "Укрнафти" до 60 МВт будуть підтримані з Фінсько-українського інвестфонду – Шмигаль
Фото: https://t.me/Denys_Smyhal/

Майже 939 млн грн буде спрямовано на розвиток розподіленої газової генерації в Україні з Фінсько-українського інвестиційного фонду відповідно до рамкової угоди між державами, повідомив перший віце-прем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Відповідне рішення уряд ухвалив за поданням Міністерства енергетики в межах співпраці з Фінляндією", – написав він в Телеграм-каналі в четвер.

За його словами, за рахунок цього фінансування, зокрема, будуть підтримані проєкти АТ "Укрнафта", яка наразі розвиває напрям генерації, насамперед на газі власного видобутку.

"Ідеться про встановлення. газопоршневої електрогенерації в двох областях: до 40 МВт на Івано-Франківщині і до 20 МВт на Львівщині", – зазначив він.

Шмигаль подякував уряду за ухвалене рішення та висловив вдяку фінським партнерам за довіру та підтримку.

Як повідомлялося з посиланням на Шмигаля, Україна цього року планує ввести в роботу 1,5 ГВт нової розподіленої газової генерації, що еквівалентно потужності, встановленій за весь час великої війни.

Водночас ексочільник НЕК "Укренерго" та засновник Ne Gen Володимир Кудрицький прогнозує введення в Україні до кінця 2026 року не більше ніж 300-400 МВТ потужності нових об’єктів розподіленої генерації замість заявлених урядом 1,5 ГВт.

Теги: #фінляндія #інвестфонд #укрнафта

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:21 04.06.2026
UKRNAFTA планує збільшити реалізацію пального на 20% у 2026 році

UKRNAFTA планує збільшити реалізацію пального на 20% у 2026 році

12:09 03.06.2026
"Укрнафта" встановила 112 сучасних систем дозування реагентів на свердловинах

"Укрнафта" встановила 112 сучасних систем дозування реагентів на свердловинах

11:50 03.06.2026
«Укрнафта» встановила 112 сучасних систем дозування реагентів на свердловинах

«Укрнафта» встановила 112 сучасних систем дозування реагентів на свердловинах

11:09 01.06.2026
У Фінляндії відбудуться заходи НАТО з випробувань інновацій у сфері оборони та безпеки

У Фінляндії відбудуться заходи НАТО з випробувань інновацій у сфері оборони та безпеки

18:24 29.05.2026
Фінляндія направить Україні додаткову військову допомогу – міністр оборони

Фінляндія направить Україні додаткову військову допомогу – міністр оборони

22:59 28.05.2026
Польська Orlen розглядає можливість придбання частки в "Укрнафті"

Польська Orlen розглядає можливість придбання частки в "Укрнафті"

09:53 28.05.2026
«Укрнафта» акцентує на захисті виробничої інфраструктури

«Укрнафта» акцентує на захисті виробничої інфраструктури

17:21 27.05.2026
"Укрнафта" у I кв.-2026 зберегла рівень видобутку та збільшила реалізацію світлих нафтопродуктів на 49% – CEO

"Укрнафта" у I кв.-2026 зберегла рівень видобутку та збільшила реалізацію світлих нафтопродуктів на 49% – CEO

18:20 26.05.2026
Фінляндія залишає кордон із РФ закритим до подальшого повідомлення – МВС республіки

Фінляндія залишає кордон із РФ закритим до подальшого повідомлення – МВС республіки

23:09 21.05.2026
Глава МЗС Фінляндії назвала звинувачення Росією країн Балтії частиною ширшої дезінформаційної кампанії

Глава МЗС Фінляндії назвала звинувачення Росією країн Балтії частиною ширшої дезінформаційної кампанії

ВАЖЛИВЕ

Нідерланди інвестують EUR482 млн в ОПК в рамках нової угоди про партнерство з Україною – прем'єр

Глобальний обсяг держборгу досягне 100% світового ВВП у 2029 році – МВФ

ЄС оголосив про новий пакет інвестицій для України на EUR1,5 млрд за Ukraine Investment Framework

Інвестиційний імпакт-фонд Pluralis B.V. став міноритарним акціонером "Української правди"

Зеленський оголосив про призначення Маркарової радником із питань відбудови України та інвестицій

ОСТАННЄ

Співзасновник Uklon Дубровський запустив стартап-студію у сфері ІТ та defense

Макрон анонсував інвестиції в EUR1 млрд у сферу квантових обчислень

GORO Mountain Resort інвестує у створення системи засніження EUR25 млн, підписано контракт з DEMACLENKO

ЄІБ планує виділити Amber Dragon European Fund for Ukraine EUR80 млн

Система управління публічними інвестиціями DREAM матиме власний ШІ

S1 REIT відкрив продаж інвестиційних сертифікатів REIT-фонду S1 Plaza Позняки

ДТЕК зосереджується на партнерстві для залучення інвестицій в Україну

Carlsberg Ukraine інвестувала понад EUR12 млн у нову лінію на "Львівській пивоварні"

Миколаївський глиноземний завод буде одним з перших, до якого буде зацікавленість інвесторів після війни – Кім

Dragon Capital планує в 2026р. інвестувати понад $3 млн в енергоефективні рішення

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА