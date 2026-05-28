Співзасновник Uklon Дубровський запустив стартап-студію у сфері ІТ та defense

Співзасновник онлайн-сервісу таксі Uklon Дмитро Дубровський, який продав минулого року свою частку "Київстару", повідомив про запуск стартап-студії, яка спеціалізується у сфері ІТ та defense.

"У мене була експертиза в основному в сфері таксі, я там з 2004 року. Я не хочу там більше нічого робити, бо трошки втомився. Тому ми вирішили спробувати з партнером формат стартап-студії з двома напрямами – ІТ та defense", – сказав Дубровський на Forbes Money у четвер.

За його словами, у defense напряму орієнтація на продукцією для фронту, тоді як ІТ-продукти орієнтовані на міжнародний ринок.

Наразі стартап-студія впровадила вже декілька прототипів, уточнив Дубровський.

Він наголосив, що окрім більш ризикованих інвестицій у стартап-студію вкладає також в ОВДП, житлову нерухомість та енергетику.

"Це, я вважаю, більш такий захисний актив в своєму портфелі", – пояснив Дубровський.

Співзасновник Uklon також зазначив, що після продажу онлайн-сервісу таксі переосмислив підхід до побудови бізнесу, бо одним із найбільш негативних моментів після продажу Uklon для нього стала втрата команди, яку він будував.

"Я б одразу будував бізнес не під екзит, а з можливостю створення подальшого, тобто створював core team, яка би не йшла від мене, якщо був би продаж наступної компанії", – зазначив Дубровський.

Він заявив, що наразі діє саме так, зокрема створена core team, яка запускає проєкти. "А вже з командами, які створюються в тих проєктах, в випадку екзиту ми з ними розійдемось", – пояснив інвестор.

Як повідомлялось, у минулому році найбільший в Україні мобільний оператор "Київстар" закрив угоду з придбання 97% корпоративних прав онлайн-сервісу таксі Uklon за $155,2 млн. Власниками компанії було вказано Дмитра та Вікторію Дубровських – по 38,46%, Віталія Дятленка та Сергія Смуся – по 11,54%.