19:17 22.05.2026

Макрон анонсував інвестиції в EUR1 млрд у сферу квантових обчислень

Президент Франції Еммануель Макрон анонсував додаткові інвестиції в розмірі EUR1 млрд у сферу квантових обчислень, повідомляє France24.

Він зазначив, що Франція та Євросоюз мають вкладати ресурси, щоб не відстати від США й Китаю в цій сфері.

"Швидкість, з якою рухаються наші конкуренти, вимагає від нас переключитися на вищу передачу" і "змінити масштаб інвестицій", – сказав Макрон під час візиту до суперкомп'ютерного центру в Брюйєр-ле-Шатель на південь від Парижа в п'ятницю.

Він особливо відзначив розвиток цієї галузі в США.

Напередодні стало відомо, що американський Мінторг виділяє $2 млрд у вигляді субсидій дев'яти компаніям, що працюють у сфері квантових обчислень. International Business Machines Corp. отримає $1 млрд із цієї суми. Компанія є лідером у сфері створення комп'ютерів, що використовують принципи квантової механіки, які дають змогу розв'язувати задачі значно швидше за класичні суперкомп'ютери. У поєднанні з проривами в розвитку ШІ квантові обчислення здатні різко пришвидшити наукові дослідження.

Франція вже виділила EUR2,3 млрд на дослідження у сфері квантових обчислень із 2021 року.

У п'ятницю Макрон також оголосив, що країна спрямує EUR550 млн на розвиток напівпровідникової галузі – на додаток до EUR5,5 млрд, вкладених з 2022 року.

