GORO Mountain Resort інвестує у створення системи засніження EUR25 млн, підписано контракт з DEMACLENKO

GORO Mountain Resort підписав контракт із міжнародною компанією DEMACLENKO на створення автоматизованої системи штучного засніження, яка стане однією з ключових складових зимової інфраструктури та забезпечить понад 100 днів лижного сезону, повідомила пресслужба курорту.

Інвестиції у систему засніження становлять EUR25 млн і входять до EUR120 млн, передбачених на гірську інфраструктуру першої черги GORO. Цю частину проєкту фінансує група компаній ОККО за рахунок власних і залучених коштів. Загальна вартість першої черги курорту становить EUR470 млн, з яких EUR350 млн – це готельна інфраструктура, до розвитку якої залучаються приватні інвестори.

"Для нас принципово, щоб гірська інфраструктура GORO створювалася одразу за світовими стандартами з високою енергоефективністю, ощадним використанням ресурсів і максимальною автоматизацією процесів. Партнерство з DEMACLENKO дозволяє нам впроваджувати рішення та підходи, які вже довели свою ефективність на провідних міжнародних курортах", – зазначив СЕО GORO Mountain Resort Володимир Гаразд.

У релізі повідомляється, що співпраця між командами GORO та DEMACLENKO розпочалася у 2018 році під час роботи над майстер-планом. Проєкт розроблявся індивідуально під параметри гірського курорту з урахуванням кліматичних умов, параметрів схилів, джерел води та екологічних вимог. Фінальний контракт на постачання обладнання було підписано в травні 2026 року.

"GORO Mountain Resort є одним із найбільших контрактів в історії DEMACLENKO. Ми розробили індивідуальне рішення, що поєднує високоефективне використання ресурсів з максимальною експлуатаційною надійністю, закладаючи основу для передбачуваного, безпечного зимового сезону зі стабільно високою якістю схилів", – повідомив президент і генеральний директор DEMACLENKO Андреас Ламбахер.

Для першої черги курорту, яка передбачає 13 км лижних трас, площа засніження становитиме 50 га. Реалізацію системи поділено на два етапи: перші 17 га планують завершити у 2026 році, решту – у 2027 році. Контракт включає постачання та встановлення понад 150 снігових гармат і понад 180 точок підключення.

За словами Андрія Дьоміна, керівника проєкту гірської та лижної інфраструктури GORO Mountain Resort, для різних ділянок трас передбачені різні типи снігогенераторів. Зокрема, вентиляторні гармати Titan 5.0 працюватимуть на широких схилах, де потрібно покривати більшу площу, а снігові рушниці – на вузьких трасах і в лісових зонах, де менший вплив вітру. Також будуть збудовані насосні станції, системи охолодження води та трубопровідні мережі.

Обладнання буде інтегроване з автоматизованою системою управління SnowVisual, яка даватиме змогу керувати всіма процесами засніження з одного центру та в режимі реального часу відстежувати роботу всіх систем. Така діджиталізація допоможе GORO ефективніше використовувати воду й енергію, покращувати якість снігового покриття, зменшувати споживання ресурсів і підвищувати операційну ефективність.

DEMACLENKO – європейський виробник і інтегратор систем автоматизованого штучного засніження світового рівня, створений у 2011 році після злиття компаній Demac (Італія) та Lenko (Швеція). Центральний офіс знаходиться у Італії. Компанія спеціалізується на комплексних рішеннях для засніження "під ключ", реалізувала проєкти у відомих гірськолижних курортах, таких як Кіцбюель та льодовик Штубай (Австрія), Церматт та Санкт-Моріц (Швейцарія), гірськолижні райони Валь-Гардени (Італія) та багато інших.

DEMACLENKO є частиною групи промислових компаній High Technology Industries (HTI), яка працює в глобальному масштабі в таких галузях, як канатні дороги (Leitner, Poma, Bartholet та Agudio), снігоутримувачі, гусеничні перевізники та системи управління рослинністю (Prinoth та Jarraff), системи снігоутворення та пилопригнічення (Demaclenko, Hkd та WLP), цифрове управління гірськолижними курортами (Skadii), вітроенергетика (Leitwind) та гідроенергетика (Troyer). У 2025 році обсяг продажів групи склав EUR 1,6 млрд.

GORO Mountain Resort – всесезонний гірський курорт, який ОККО Group будує з жовтня 2024 року у Славській громаді Львівської області. Перша черга охоплює 127 га та передбачає 10 гірськолижних трас, 100% систему штучного засніження, гондольну та дві крісельні канатні дороги, Welcome Centre і Mountain Centre, а також 5 готельних комплексів з понад 1100 номерів. ОККО Group виступає власником, інвестором і девелопером проєкту. Відкриття курорту заплановане на 2027 рік, а готельних комплексів – на літо 2028 року. До розробки курорту залучені міжнародні консультанти ILF Group і PKF Hospitality. Загальний обсяг інвестицій у проєкт, який займатиме 1200 га, протягом 15 років, оцінюється приблизно у $1,5 млрд.