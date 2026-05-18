11:52 18.05.2026

ЄІБ планує виділити Amber Dragon European Fund for Ukraine EUR80 млн

Європейський інвестиційний фонд планує вкласти у Amber Dragon European Fund for Ukraine – Європейський флагманський фонд реконструкції України під управлінням Amber Fund Management та Dragon Capital EUR80 млн за загального цільового розміру фонду у EUR500 млн.

"Цей проєкт реалізується у рамках ініціативи "Team Europe" і спрямований на підтримку економічного зростання та відбудови України. Він охоплює стратегічні сектори, зокрема, відновлювані джерела енергії, транспорт та цифрову інфраструктуру, а також підприємства приватного сектору, включаючи малі та середні підприємства й великі компанії", – йдеться в інформації на сайті банку.

ЄІБ нагадав, що фонд є флагманською ініціативою, що підтримує приватний сектор в Україні шляхом інвестицій у інфраструктурні проєкти та приватні підприємства. Проєкт підтримується Європейською комісією та об’єднанням фінансових установ Team Europe Development Financial Institutions, до якого входять ЄІБ, Європейський банк реконструкції та розвитку та асоціація 15 європейських національних інституцій розвитку EDFI.

Як повідомлялося, про створення Європейського флагманського фонду реконструкції України (EU Flagship Fund for Reconstruction of Ukraine) оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на Конференції з відновлення України у липні 2025 року у Римі (URC2025), а його перше закриття очікується на URC2026 у польському Гданську наприкінці червня.

Зазначалося, що фонд має на меті мобілізувати EUR500 млн до кінця 2026 року, здійснюючи стратегічні, орієнтовані на результат інвестиції, переважно в акціонерний капітал. Початковий капітал фонду був заявлений у розмірі EUR220 млн.

Засновник та глава української інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала на початку цього року проінформував, що Dragon Capital разом з Amber Infrastructure був обраний переможцем конкурсу з управління EU Flagship Fund for Reconstruction of Ukraine серед 12 претендентів, з яких чотири пройшли до фіналу.

За словами Фіали, Dragon Capital готовий вкласти в цей фонд EUR40 млн власних коштів, а іншими інвесторами, як і у двох попередніх фондах, виступають по п’ять європейських IFI (International Financial Institutions) та DFI (Development Financial Institutions).

"Зараз ми знаходимося в процесі Due Diligence… Плануємо почати його інвестувати з середини цього року", – сказав Фіала у середині січня.

Керівник відділу інвестицій для України в ЄІБ Маттео Рівеліні на початку березня цього року повідомив у Люксембурзі, що ЄІБ за підтримки Єврокомісії разом з німецьким KfW, італійською Cassa Depositi e Prestiti (CDP), французькою Proparco та польським Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) нададуть покриття перших можливих збитків інвесторів цього фонду. Таким чином інвестування через цей фонд матиме менший ризик.

Він також зазначив, що в ЄІБ прагнуть, щоб EU Flagship Fund for Reconstruction of Ukraine працював "пліч-о-пліч" з Американсько-українським інвестиційним фондом відбудови (АУІФ, URIF), який був створений минулого року на паритетних засадах Міжнародною фінансовою корпрацією розвитку США (DFC) та Україною та наразі має капітал біля $175 млн.

17:23 15.05.2026
За підтримки ЄС на Дніпропетровщині відкрили амбулаторію та адмінцентр вартістю понад EUR2,18 млн

